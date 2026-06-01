Почему коты поднимают ягодицы, когда видят людей: ветеринары назвали трогательную причину

Ветеринары объяснили поведение котов

Владельцам домашних животных рекомендуют не игнорировать своих котов, если те поднимают ягодицы, когда видят людей, ведь за этим жестом скрывается очень милая причина.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Ветеринары отметили, если кошка делает этот жест, это признак привязанности, что означает «ты мне нравишься» и «я тебе доверяю».

В видео говорится: «Вы ласково гладите кота по спине, и вдруг его зад поднимается вверх, как лифт, а хвост указывает в небо. Большинство людей смеются и считают это просто забавным или странным, но никогда не следует игнорировать такое поведение. Такой „лифт“ — это на самом деле один из самых больших комплиментов, которые ваш кот может вам сделать».

Это означает, что она чувствует себя в безопасности, расслаблена и полностью вам доверяет. Когда кошка поднимает зад, она демонстрирует запаховые железы у основания хвоста.

«Когда ваша кошка делает это с вами, она относится к вам как к члену семьи. Кроме того, ей это просто приятно. В этой области тела много чувствительных нервных окончаний, поэтому естественной реакцией является поднятие задней части тела выше», — говорится в статье.

Доктор Джоанна Вуднатт, MRCVS, основательница Petlearnia, подробнее объяснила это поведение, добавив, что оно чаще наблюдается у кошек-самок.

Она сказала: «Такое поведение, как правило, чаще встречается у самок, особенно если они пережили один или несколько периодов течки до стерилизации. Они поднимают зады, мы гладим их немного сильнее — им приятно. В следующий раз они, скорее всего, отреагируют так же. Некоторым котам также может нравиться негативная реакция, которую они получают, когда подпрыгивают и тычут задом в лицо человека».

