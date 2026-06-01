Стало известно, что 18 мая 2026 года был нанесен удар по месту дислокации 126-й отдельной бригады береговой обороны РФ в Перевальном в оккупированном Крыму. Армия РФ, по предварительным данным, потеряла не менее 15 солдат.

Об этом пишет журналист Денис Казанский со ссылкой на росСМИ.

Удар по базе РФ

По имеющейся информации, для атаки были применены две ракеты и два реактивных беспилотника. В результате удара повреждены здания казарм и столовой, где находились российские военные.

Предварительно известно о 15 погибших оккупантах. Еще 26 военнослужащих РФ получили ранения разной степени тяжести.

Информация о последствиях атаки и потерях противника уточняется.

Как мы сообщали, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1430 российских военных. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже превысили 1,36 млн человек. Также оккупанты потеряли десятки единиц техники, в том числе артиллерийские системы, бронемашины, РСЗО, средства ПВО и более 1700 беспилотников оперативно-тактического уровня.

