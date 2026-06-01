Удар по базі РФ у Криму: загинуло 15 окупантів, ще десятки — поранені

Через удар по базі РФ у Криму, ймовірно, загинуло близько 15 окупантів.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Армія РФ

Армія РФ / © Associated Press

Стало відомо, що 18 травня 2026 року було завдано удару по місцю дислокації 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ у Перевальному в окупованому Криму. Армія РФ, за попередніми даними, втратила щонайменше 15 солдатів.

Про це пише журналліст Денис Казанський із посиланням на росЗМІ.

Удар по базі РФ

За наявною інформацією, для атаки було застосовано дві ракети та два реактивні безпілотники. Унаслідок удару пошкоджень зазнали будівлі казарм і їдальні, де перебували російські військові.

Попередньо, відомо про 15 загиблих окупантів. Ще 26 військовослужбовців РФ дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Інформація щодо наслідків атаки та втрат противника уточнюється.

Як ми повідомляли, за минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 1430 російських військових. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1,36 млн осіб. Також окупанти втратили десятки одиниць техніки, зокрема артилерійські системи, бронемашини, РСЗВ, засоби ППО та понад 1700 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

