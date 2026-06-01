Чому коти піднімають сідниці, коли бачать людей: ветеринари назвали зворушливу причину

Ветеринари пояснили поведінку котів

Власникам домашніх тварин рекомендують не ігнорувати своїх котів, якщо ті піднімають сідниці, коли бачать людей, адже за цим жестом ховається дуже мила причина.

Про це пише mirror.co.uk.

Ветеринари зазначили, якщо кішка робить цей жест, це ознака прихильності, що означає «ти мені подобаєшся» і «я тобі довіряю».

У відео йдеться: «Ви ласкаво гладите кота по спині, і раптом його зад піднімається вгору, наче ліфт, а хвіст вказує в небо. Більшість людей сміються і вважають це просто кумедним або дивним, але ніколи не слід ігнорувати таку поведінку. Такий „ліфт“ — це насправді один із найбільших компліментів, які ваш кіт може вам зробити».

Це означає, що вона почувається в безпеці, розслаблена і повністю вам довіряє. Коли кішка піднімає зад, вона демонструє запахові залози біля основи хвоста.

«Коли ваша кішка робить це з вами, вона ставиться до вас як до члена родини. Крім того, їй це просто приємно. У цій ділянці тіла багато чутливих нервових закінчень, тому природною реакцією є підняття задньої частини тіла вище», — йдеться у статті.

Доктор Джоанна Вуднатт, MRCVS, засновниця Petlearnia, детальніше пояснила цю поведінку, додавши, що вона частіше спостерігається у кішок-самок.

Вона сказала: «Така поведінка, як правило, частіше зустрічається у самок, особливо якщо вони пережили один або кілька періодів тічки до стерилізації. Вони піднімають зади, ми гладимо їх трохи сильніше — їм приємно. Наступного разу вони, швидше за все, відреагують так само. Деяким котам також може подобатися негативна реакція, яку вони отримують, коли підстрибують і тикають задом у обличчя людини».

