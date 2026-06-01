Гламур
273
1 хв

Тарас Тополя показав підрослого 10-річного сина і розсекретив його вагомі досягнення у спорті

Молодший син артиста займається тхеквандо. І Марко вже має значні успіхи в цьому виді спорту.

Валерія Сулима
Тарас Тополя

Лідер гурту «Антитіла», український співак Тарас Тополя вперше за тривалий час показався з підрослим 10-річним сином і розсекретив його вагомі досягнення у спорті.

Марко професійно займається тхеквандо. І син Тараса Тополі вже досягнув значних успіхів у цьому виді спорту. Про це розповів сам лідер гурту «Антитіла» у своєму Instagram.

Тарас Тополя опублікував свіже фото з сином. На знімку Марко був зображений у кімоно і з новим поясом жовтого кольору. Артист говорить, що рік не минув не помітно. Син співака за цей час досягнув висот та отримав новий пояс.

«Обожнюю цього бійця! Рік зусиль, і новий пояс прикрашає тіло та загартовує характер!» — прокоментував виконавець.

Тарас Тополя з сином Марком / © instagram.com/tarastopolia

Зазначимо, Тарас Тополя виховує синів Романа та Марка і доньку Марійку. Діти народились у шлюбі з артисткою Оленою Тополею, з якою він був одружений від 2013 року до 2025-го.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя показував, як проводить час із 5-річною донечкою. Марійка зробила зірковому батьку макіяж та нафарбувала нігті.

