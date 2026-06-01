Четкие сроки службы и контракты: как изменится мобилизация

Минобороны Украины готовит механизмы установления четких сроков военной службы, которые планируют внедрить в ближайшие месяцы. Рассматривается возможность увольнения после 5 лет службы или заключения контракта на 2 года с гарантированным увольнением после его завершения. Также прорабатываются механизмы изменения воинских частей.

Об этом нардеп от фракции «Европейская Солидарность», член Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий рассказал в эфире Radio NV.

По словам Княжицкого, министр обороны Михаил Федоров провел встречу с представителями различных парламентских фракций. К ней могли присоединиться все желающие. Нардеп отметил, что положительно оценивает сам факт такого диалога и поблагодарил министра за открытость.

Во время встречи, по его словам, Федоров представил видение изменений, которые планирует внедрять Минобороны. Хотя практический механизм реализации этих инициатив пока непонятен, общую концепцию Княжицкий считает правильной.

Четкие сроки военной службы — когда можно будет уволиться

«Он сказал, что будет такая система — я опять же не знаю, в праве ли я детали пересказывать, потому что это была встреча оффрекордс, — но суть в том, что украинские военные будут обязаны служить примерно 5 лет, если война будет продолжаться. А потом есть механизмы увольнения, и это считается с 2014 года. Это положительные вещи, которые будут устанавливать сроки службы, плюс будет контрактирование», — рассказал Княжицкий.

Военный контракт на 2 года

Также он пояснил, что для тех, кто не будет доверять установленным срокам службы, могут предусмотреть альтернативный вариант — заключение двухлетнего контракта, после завершения которого военнослужащий гарантированно сможет уволиться из армии. В то же время определенный период он будет оставаться в резерве, по модели, похожей на израильскую.

«После этого этот период обсуждается, люди будут демобилизованы. И потом снова могут мобилизоваться через какой-то период — и это тоже нормально, потому что общества, которые воюют, так существуют. То, что министр над этим работает, мне кажется, это очень правильно», — сказал нардеп.

Подытоживая, Княжицкий согласился с мнением журналиста, что хотя конкретные детали пока не озвучены, военно-политическое руководство уже признает необходимость установления четких сроков службы.

Перевод в другую часть

«Да, абсолютно верно. Они признают целесообразность решений о сроках службы. Не только признают, они готовят механизмы, чтобы их воплотить в ближайшие несколько месяцев. Общество это увидит. Они готовят механизмы для воплощения того, чтобы военнослужащие могли менять части, например», — сообщил народный избранник.

По его словам, речь идет о целом комплексе взаимосвязанных решений. Княжицкий отметил, что реализация этих изменений, возможно, несколько затянулась, однако предложенные Федоровым подходы кажутся логичными, а сама работа над ними уже идет. По мнению нардепа, результаты этого процесса общество сможет увидеть уже в ближайшие месяцы.

Мобилизация в Украине изменится — последние новости

Ранее стало известно, что Минобороны готовит масштабную реформу военной службы, которая предусматривает повышение базового денежного обеспечения до 30 тыс. грн, а для военных на «нуле» — до 400 тыс. грн, включая доплаты 20-40 тыс. грн за каждый день боевых задач.

Также планируют ввести систему контрактов с четкими сроками службы (для отдельных категорий — до двух лет с последующим отдыхом), повысить выплаты командному составу и обеспечить сокращенные сроки службы для раненых. Соответствующий концепт уже презентуют нардепам, а изменения по мобилизации и ТЦК планируют представить в середине июня.

По словам нардепа Соломии Бобровской, реформа мобилизации будет «болезненной" для военнообязанных, избегающих службу. Государство намерено применять механизмы принуждения к тем, кто находится в розыске, чтобы обеспечить замену военным, которые служат с 2022 года. Реформа охватит работу ТЦК и усиление контроля за соблюдением мобилизационного законодательства, а также предусматривает более строгую ответственность для тех, кто игнорирует повестки.

Комментируя изменения в мобилизации, в свою очередь нардеп Георгий Мазурашу отмечает переход от принуждения к мотивации: в частности, обсуждается повышение зарплаты пехотинца до 300 тыс. грн, что позволит привлекать качественных иностранных бойцов. Также поднимается вопрос снятия преград для мобилизации добровольцев в возрасте 60+, которые имеют желание служить. По словам депутата, реализация этих планов должна прекратить практику силового оповещения («бусификацию»), заменив ее более цивилизованными методами.

