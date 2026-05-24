Усик — Верховен: видео нокдауна и нокаута

Усик — Верховен / Фото: Денис Дидковский

Реклама

В ночь на 24 мая украинский боксер Александр Усик нокаутировал нидерландского кикбоксера Рико Верховена, защитив пояса WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе.

Напряженный поединок состоялся в египетском городе Гиза, под открытым небом возле легендарных пирамид.

Верховен навязал украинцу жесткую борьбу, но Александр в 11-м раунде завершил бой досрочно.

Реклама

Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, но Верховен сумел подняться на ноги и поединок продолжился. Усик сразу же пошел добивать нидерландца и рефери остановил бой.

Вашему вниманию видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.

Ранее сообщалось, что Усик дал первый комментарий после победы над Верховеном.

Для 39-летнего украинца это 25-я победа на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках. Усик впервые в карьере бился не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств.

Реклама

Бой против Усика стал 37-летним Верховеном вторым в профессиональном боксе — в апреле 2014 года нидерландец во втором раунде нокаутировал венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

Верховен является одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед.

Новости партнеров