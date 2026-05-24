Усик — Верховен: видео нокдауна и нокаута
Украинец одержал досрочную победу в 11-м раунде.
В ночь на 24 мая украинский боксер Александр Усик нокаутировал нидерландского кикбоксера Рико Верховена, защитив пояса WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе.
Напряженный поединок состоялся в египетском городе Гиза, под открытым небом возле легендарных пирамид.
Верховен навязал украинцу жесткую борьбу, но Александр в 11-м раунде завершил бой досрочно.
Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, но Верховен сумел подняться на ноги и поединок продолжился. Усик сразу же пошел добивать нидерландца и рефери остановил бой.
Вашему вниманию видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.
Для 39-летнего украинца это 25-я победа на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках. Усик впервые в карьере бился не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств.
Бой против Усика стал 37-летним Верховеном вторым в профессиональном боксе — в апреле 2014 года нидерландец во втором раунде нокаутировал венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.
Верховен является одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед.