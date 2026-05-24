ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2549
Время на прочтение
1 мин

Россия запустила по Украине два "Кинжала": где они упали

Во время ночной ракетной опасности Россия запустила по Украине два "Кинжала" - по данным мониторинговых каналов, одна ракета упала возле Староконстантинова, другая - на подлете в Киев.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Кинжал

Кинжал

Во время масштабной воздушной тревоги ночью 24 мая Россия выпустила по Украине две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

По данным мониторингового ресурса Times of Ukraine, одна ракета упала в районе Староконстантинова в Хмельницкой области, другая — на подлете в Киев.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет Кинжал. Из-за угрозы пусков по всей территории Украины была объявлена ракетная опасность.

Официальной информации от власти о последствиях удара или возможном перехвате ракет пока нет. В то же время Староконстантинов уже неоднократно становился целью атак РФ из-за расположения военного аэродрома.

Россия обстреливает мирные города - последние новости

Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.

В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
2549
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie