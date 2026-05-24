Россия запустила по Украине два "Кинжала": где они упали

Кинжал

Во время масштабной воздушной тревоги ночью 24 мая Россия выпустила по Украине две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

По данным мониторингового ресурса Times of Ukraine, одна ракета упала в районе Староконстантинова в Хмельницкой области, другая — на подлете в Киев.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет Кинжал. Из-за угрозы пусков по всей территории Украины была объявлена ракетная опасность.

Официальной информации от власти о последствиях удара или возможном перехвате ракет пока нет. В то же время Староконстантинов уже неоднократно становился целью атак РФ из-за расположения военного аэродрома.

Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.

В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.

