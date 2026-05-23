ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2904
Время на прочтение
1 мин

Мощный взрыв на шахте: погибли 90 человек

Этот взрыв на шахте стал одним из самых смертоносных в истории Китая за последние десятилетия.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
На шахте произошел взрыв

На шахте произошел взрыв / © Associated Press

В Китае в результате взрыва на угольной шахте погибли по меньшей мере 90 человек. Полиция уже задержала руководство компании, ответственной за шахту.

Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, в момент взрыва около 247 работников находились внутри угольной шахты.

Этот взрыв на шахте является одним из самых смертоносных в истории Китая за последние десятилетия.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. Специалисты устанавливают причину взрыва.

Угольная шахта Лиушенью находится в Шаньси, известной как главная угольная провинция Китая. Сотни тысяч шахтеров провинции вырыли 1,17 миллиарда тонн угля в прошлом году — почти треть от общего количества добычи Китая.

Отметим, уровень смертности на китайских шахтах один из самых высоких в мире — угольная промышленность Китая лидирует в мире по количеству инцидентов. Специалисты считают, что причина — отсутствие вентиляционного и противопожарного оборудования, а также несоблюдение техники безопасности. Правительство страны обещало модернизировать отрасль с целью сделать ее более безопасной, однако это до сих пор не выполнено.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
2904
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie