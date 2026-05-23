Мощный взрыв на шахте: погибли 90 человек

На шахте произошел взрыв / © Associated Press

В Китае в результате взрыва на угольной шахте погибли по меньшей мере 90 человек. Полиция уже задержала руководство компании, ответственной за шахту.

Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, в момент взрыва около 247 работников находились внутри угольной шахты.

Этот взрыв на шахте является одним из самых смертоносных в истории Китая за последние десятилетия.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. Специалисты устанавливают причину взрыва.

Угольная шахта Лиушенью находится в Шаньси, известной как главная угольная провинция Китая. Сотни тысяч шахтеров провинции вырыли 1,17 миллиарда тонн угля в прошлом году — почти треть от общего количества добычи Китая.

Отметим, уровень смертности на китайских шахтах один из самых высоких в мире — угольная промышленность Китая лидирует в мире по количеству инцидентов. Специалисты считают, что причина — отсутствие вентиляционного и противопожарного оборудования, а также несоблюдение техники безопасности. Правительство страны обещало модернизировать отрасль с целью сделать ее более безопасной, однако это до сих пор не выполнено.

