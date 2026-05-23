Світ
4319
Потужний вибух на шахті: загинули 90 осіб

Анастасія Павленко
На шахті стався вибух / © Associated Press

У Китаї внаслідок вибуху на вугільній шахті загинуло щонайменше 90 осіб. Поліція вже затримала керівництво компанії, відповідальної за шахту.

Про це повідомляє Sky News.

Як зазначається, на момент вибуху близько 247 працівників перебували всередині вугільної шахти.

Цей вибух на шахті є одним з найсмертоносніших в історії Китаю за останні десятиліття.

Пошуково-рятувальні роботи на місці тривають. Фахівці встановлюють причину вибуху.

Вугільна шахта Ліушенью розташована у Шаньсі, відомій як головна вугільна провінція Китаю. Сотні тисяч шахтарів провінції викопали 1,17 мільярдів тонн вугілля в минулому році — майже третину від загальної кількості видобутку Китаю.

Зазначимо, рівень смертності на китайських шахтах є одним з найвищих у світі — вугільна промисловість Китаю лідирує в світі за кількістю інцидентів. Фахівці вважають, що причина — в браку вентиляційного і протипожежного устаткування, а також в недотриманні техніки безпеки. Уряд країни обіцяв модернізувати галузь з метою зробити її більш безпечною, проте це до цих пір не виконано.

