Не лише аліменти: у яких випадках суд може призначити додаткові виплати на дитину

Аліменти

Аліменти є базовою формою участі в утриманні дитини, однак у житті нерідко виникають і додаткові витрати — на лікування, реабілітацію, освіту чи розвиток талантів. У таких випадках обидва батьки можуть бути зобов’язані брати участь у цих витратах, навіть якщо аліменти вже виплачуються. Таку можливість передбачає українське законодавство за наявності особливих обставин.

Про це повідомив сімейний адвокат Smartsolutions Микола Крупка.

За що можуть зобов’язати платити додатково

Стаття 185 Сімейного кодексу України зобов’язує батьків брати участь у додаткових витратах на дитину, якщо вони пов’язані з:

хворобою дитини;

каліцтвом;

розвитком здібностей дитини.

Йдеться, зокрема, про оплату лікування, реабілітації, спортивних секцій, музичної чи художньої школи, а також інших витрат, пов’язаних із потребами дитини.

Сімейний адвокат Микола Крупка пояснює, що такі витрати можуть оплачуватися як наперед, так і компенсуватися після оплати. Залежно від ситуації вони можуть бути разовими, періодичними або постійними.

Коли питання вирішують через суд

Батьки можуть самостійно домовитися про розподіл додаткових витрат. У такій домовленості можна визначити, які саме витрати оплачуються, у якій частці, у які строки та на підставі яких документів.

Якщо домовитися не вдається, питання вирішується у суді. Під час розгляду справи суд оцінює потреби дитини, обставини, через які виникли витрати, фінансове становище сторін, а також докази, які підтверджують витрати.

Пояснення про необхідність витрат недостатньо. Потрібно також надати підтвердження того, що ці витрати та їхній розмір мають зв’язок з потребами дитини. У таких справах важливе значення мають документи, які підтверджують як особливі обставини, так і самі витрати.

Для підтвердження особливих обставин можуть використовуватися медичні довідки, висновки лікарів, документи про стан здоров’я та підтвердження занять у спортивній, музичній або художній школі.

Для підтвердження витрат можна подавати чеки, квитанції, рахунки, договори, рецепти, виписки з історії хвороби, а також довідки про вартість лікування.

Адвокат Smartsolutions зазначає, що суд розглядає саме підтверджені витрати, тому документи варто зберігати ще до звернення до суду.

Водночас відповідач має право надавати свої докази та заперечення. Наприклад, він може стверджувати, що витрати не пов’язані з особливими обставинами, сума є завищеною, або витрати не підтверджені документами. Суд оцінює аргументи та докази обох сторін.

Крупка зазначає, що позов про стягнення додаткових витрат на дитину можна подати за місцем проживання відповідача, або за місцем проживання чи перебування позивача. Позивачі у таких справах звільняються від сплати судового збору.

Чи звільняє передача нерухомості від виплат на додаткові витрати

Варто зазначити, що Сімейний кодекс України дозволяє припинити сплату аліментів у разі передання дитині нерухомого майна за нотаріально посвідченим договором між батьками.

Однак навіть за такої домовленості той із батьків, хто проживає окремо, не звільняється від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Що буде за несплату

Якщо суд зобов’язав одного з батьків оплатити додаткові витрати на дитину, але рішення не виконується добровільно, стягнення може відбуватися примусово — через державного або приватного виконавця.

Окрім самої суми боргу, закон дозволяє вимагати також:

суму заборгованості;

компенсацію інфляційних втрат за період прострочення;

3% річних від простроченої суми.

Якщо строк оплати визначений рішенням суду або домовленістю сторін, прострочення виникає після його закінчення. Якщо ж конкретний термін не встановлено — через сім днів від моменту пред’явлення вимоги про оплату.

Адвокат також зазначив, що перед зверненням до суду варто насамперед визначити перелік витрат, які планується стягнути, а також підготувати документи, що підтверджують особливі обставини та саму суму витрат.

Крім того, рекомендується заздалегідь звернутися до другого з батьків із письмовою вимогою про участь у додаткових витратах на дитину. Важливо також зберегти підтвердження надсилання такої вимоги та відповідь на неї, якщо вона надходила.

