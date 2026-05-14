Китай шокував новим мегапроєктом: під морем будують найглибший у світі залізничний тунель (фото)

Китай будує під морем тунель для потягів / © Associated Press

У Китаї триває будівництво найглибшого у світі підводного тунелю для високошвидкісної залізниці. Інженери вже проклали понад 4 км тунелю, який проходитиме на глибині понад 100 м під морським дном у південній частині країни.

Про це повідомляє CGTN.

Де будують тунель

Будівництво ведеться під естуарієм Перлинної річки — одним з найзавантаженіших морських регіонів південного Китаю. Тунель стане частиною майбутньої високошвидкісної залізничної лінії Шеньчжень — Цзянмень завдовжки 116 км.

Очікується, що після завершення проєкту час у дорозі між містами скоротиться до менш ніж однієї години.

За даними китайських ЗМІ, у квітні 2026 року глибина прокладання сягнула рекордних 113 м під морським дном. Інженери прогнозують, що максимальна глибина робіт становитиме 116 м.

Фото CGTN via CMG

З якими труднощами стикаються інженери

Будівництво відбувається у складних геологічних умовах. Маршрут проходить через:

13 геологічних шарів;

п’ять типів комбінованої геології;

шість зон розломів.

Окрім цього, на великій глибині конструкція зазнає надзвичайно високого тиску води, що створює додаткові ризики для роботи обладнання.

Діаметр тунелю перевищує 13 метрів, що робить його одним з найбільших підводних залізничних тунелів такого типу у світі.

Як працює тунелепрохідницька машина

Для реалізації проєкту Китай використовує спеціально створену тунелепрохідницьку машину Shenjiang-1. Вона безперервно працює вже понад чотири роки.

Машина оснащена двома системами циркуляції спеціального розчину: одна подає рідину до ріжучої головки для зменшення тертя, а інша транспортує вийнятий ґрунт на поверхню для подальшого оброблення і повторного використання.

Паралельно з прокладанням тунелю робітники монтують бетонні сегменти, які формують внутрішню конструкцію споруди. Один сегмент має приблизно два метри завширшки, а для створення повного кільця використовують дев’ять елементів.

Частина масштабного транспортного проєкту

Тунель є частиною масштабної інфраструктурної програми Великої затоки Гуандун — Гонконг — Макао. Після завершення нова залізнична лінія стане елементом прибережного коридору швидкісних поїздів Китаю.

Наразі КНР має найбільшу у світі мережу високошвидкісних залізниць — понад 45 тис. км колій.

