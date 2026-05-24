Росія запустила по Україні два “Кинджали”: де вони впали

Кинджал

Під час масштабної повітряної тривоги вночі 24 травня Росія випустила по Україні дві аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”.

За даними моніторингового ресурсу Times of Ukraine, одна ракета впала в районі Старокостянтинова на Хмельниччині, інша — на підльоті до Києва.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет “Кинджал”. Через загрозу пусків по всій території України було оголошено ракетну небезпеку.

Офіційної інформації від влади щодо наслідків удару чи можливого перехоплення ракет наразі немає. Водночас Старокостянтинів уже неодноразово ставав ціллю атак РФ через розташування військового аеродрому.

Нагадаємо, у суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.

Цього ж дня російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі. Одна людина загинула.

