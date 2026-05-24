Усик показав підготовку перед боєм з Верховеном за титул WBC (відео)

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Перед поєдинками Олександр Усик традиційно приділяє увагу не лише тренуванням, а й власному налаштуванню перед виходом на ринг. Цього разу український чемпіон показав, як готується до бою за звання чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC.

На відео Усик молиться перед поєдинком, а також проходить тейпування перед виходом на арену. У цей момент команда завершує останні приготування, тоді як сам боксер зберігає спокій і концентрацію.

Одне з відео підписане фразою “Let’s get ready”, яка додала атмосфери майбутньому протистоянню.

Реклама

Шанувальники активно відреагували на кадри підготовки українця, відзначаючи його впевненість та зосередженість перед черговим чемпіонським боєм.

© із соцмереж

© із соцмереж

Бій Усика проти Верховена — останні новини

Нагадаємо, Олександр Усик під час пресконференції перед боєм із Ріко Верховен відповів на дзвінок дружини Катерини просто у залі перед журналістами та фотографами.

Відео швидко поширилося у соцмережах і викликало хвилю схвальних коментарів. Користувачі назвали вчинок спортсмена зворушливим та відзначили теплі стосунки подружжя.

До слова, букмекери назвали фаворита поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. Аналітики ставок вважають явним фаворитом українського чемпіона світу у надважкій вазі. Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,05, тоді як на успіх Верховена — 10,40. Нічия оцінюється коефіцієнтом 29,0.

Реклама

Новини партнерів