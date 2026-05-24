Сталлоне зробив щиру заяву про Олександра Усика: що він сказав

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Американський актор Сільвестр Сталлоне висловився про українського боксера Олександра Усика.

Про це пише Sport.ua.

«Цей чоловік блискучий не лише на рингу. Він блискучий і поза ним», — заявив актор.

Реклама

Сталлоне підкреслив силу характеру чемпіона.

«Це людина, яка стикається зі страхом так, як мало хто з нас коли-небудь зіштовхнеться, і все ж він дивиться на світ оптимістично. І ми повинні», — додав Сталлоне.

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Реклама

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

Бій Усика проти Верховена — останні новини

Нагадаємо, Олександр Усик під час пресконференції перед боєм із Ріко Верховен відповів на дзвінок дружини Катерини просто у залі перед журналістами та фотографами.

Відео швидко поширилося у соцмережах і викликало хвилю схвальних коментарів. Користувачі назвали вчинок спортсмена зворушливим та відзначили теплі стосунки подружжя.

До слова, букмекери назвали фаворита поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. Аналітики ставок вважають явним фаворитом українського чемпіона світу у надважкій вазі. Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,05, тоді як на успіх Верховена — 10,40. Нічия оцінюється коефіцієнтом 29,0.

Реклама

Новини партнерів