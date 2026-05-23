Проспорт
820
2 хв

Нокаут у другому раунді: Усик отримав нового претендента на чемпіонський бій

Френк Санчес нокаутував Річарда Торреса і став офіційним претендентом на пояс IBF, яким володіє Олександр Усик.

Максим Приходько
Френк Санчес

Френк Санчес / © Associated Press

Кубинський боксер Френк Санчес переміг американця Річарда Торреса в андеркарді бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном.

Санчес нокаутував свого суперника в другому раунді та став офіційним претендентом на пояс IBF, яким володіє Усик.

Після своєї перемоги кубинець заявив, що готовий првоести поєдинок з Усиком у будь-який зручний для українця час.

"Мені довелося багато працювати. Я знав, що він боєць, який чинить сильний тиск, це мене найбільше непокоїло. Я знаю, що я чудовий боксер, який може перебоксувати будь-кого, і я дотримувався плану.

Я багато працював зі своїм тренером, бо ми знали, що він вийде на ринг із опущеною головою. Він постійно казав мені у залі та в роздягальні, щоб я завдавав аперкоти. Він постійно казав мені, щоб я завдавав аперкоти, і це спрацювало.

Я весь цей час працював у залі зі своєю командою, підтримував себе у формі, чекаючи на цю можливість. Вона з'явилася, я скористався нею, тепер готовий до бою, хто б не був наступним.

Усик, я готовий до бою з тобою, коли б ти не захотів", — сказав Санчес у коментарі Sky Sports.

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.

Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після всіх поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Усик з особливим талісманом прибув на бій з Верховеном.

