Известный тренер встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен

Усик — Верховен / © Associated Press

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал решение рефери в ринге Марка Лайсона остановить бой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верховена и зафиксировать победу украинца техническим нокаутом.

Атлас не согласился с критикой в адрес Лайсона, который остановил поединок за секунду до завершения 11-го раунда.

Также он отметил, что после нокдауна Верховен получил около 30 секунд на восстановление вместо стандартных восьми.

"Мы сами засекали время. Прошло не восемь секунд, а около тридцати. Он получил достаточно времени, чтобы восстановиться. Я действительно считаю, что рефери принял решение еще до гонга. Он уже готов был остановить бой. Поэтому винить его нельзя.

Для тех, кто говорит, что рефери знал о последних десяти секундах — это не его работа. Вспомните бой Хулио Сезара Чавеса против Мелдрика Тейлора, который остановили за несколько секунд до завершения. Я сейчас выступаю адвокатом рефери. Если я считаю, что человек прав, я его защищаю. А если нет — критикую", — добавил специалист.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

