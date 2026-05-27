The Ring обновил рейтинг лучших боксеров хевивейта после победы Усика над Верховеном

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса после победы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

39-летний украинец сохранил свой пояс, одолев Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Как обладатель титула, Усик находится на самой вершине, но вне рейтинга.

Первое место в рейтинге супертяжеловесов от The Ring занимает британец Даниель Дюбуа, который в ночь на 10 мая отобрал пояс WBO у своего соотечественника Фабио Уордли.

На второй позиции располагается обладатель временного титула WBC немец Агит Кабайел, а на третьей — экс-чемпион мира британец Тайсон Фьюри.

Рейтинг боксеров супертяжелого веса от The Ring

Чемпион — Александр Усик (25-0, 16 КО)

1. Даниель Дюбуа (Великобритания) — (23-3, 22 KO)

2. Агит Кабайел (Германия) — (27-0, 19 KO)

3. Тайсон Фьюри (Великобритания) — (35-2-1, 24 KO)

4. Фабио Уордли (Великобритания) — (20-1-1, 19 KO)

5. Филипп Хргович (Хорватия) — (19-1, 14 KO)

6. Мозес Итаума (Великобритания) — (14-0, 12 KO)

7. Фрэнк Санчес (Куба) — (26-1, 19 KO)

8. Эфе Аджагба (Нигерия) — (21-1-1, 15 KO)

9. Мурат Гассиев — (33-2, 26 KO)

10. Джастис Гани (Австралия) — (13-1, 7 KO)

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

