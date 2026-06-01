- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 324
- Время на прочтение
- 2 мин
Кремль ищет, кем закрывать потери: в ГУР раскрыли, что происходит с мобилизацией в РФ
В ГУР заявили, что Кремль может предпринять новые мобилизационные шаги и готовит население к этому через пропаганду.
Россия не прекращала рекрутинговые и мобилизационные меры с начала полномасштабного вторжения в Украину, однако в настоящее время Кремль ищет дополнительные способы пополнения армии из-за значительных потерь на фронте.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает корреспондент ТСН.ua.
По его словам, Россия продолжает вербовать людей на войну, в частности, пытается привлекать иностранных наемников. В то же время, нынешних масштабов рекрутинга уже недостаточно, чтобы полностью перекрывать потери российской армии на поле боя.
«Потери нужно компенсировать и масштабы рекрутинга должны покрывать потери на поле боя. Для Путина и оккупационной армии это дополнительный вызов и они ищут решение этой проблемы», — сказал Юсов.
Представитель ГУР отметил, что Кремлю уже недостаточно мобилизовывать заключенных или срочников. По его словам, это свидетельствует о кризисе для российских властей, который может прибегнуть к дополнительным мерам.
Юсов также отметил, что тема мобилизации активно продвигается в российском информационном поле. По его словам, население РФ постепенно готовится к мнению, что оно должно «жертвовать» ради войны Путина.
В то же время, по оценке представителя разведки, такая кампания не имеет значительных успехов, ведь большого количества желающих добровольно идти на фронт в России нет.
«Очереди добровольцев там нет. Но пропаганда может формировать вакуумную и искаженную реальность и поддерживать ее», – добавил Юсов.
Ранее в отчете Института изучения войны написали, что Российская Федерация несет большие потери на поле боя. Москва готовит жесткий сценарий мобилизации, потому что кампания по набору контрактников продолжает демонстрировать признаки напряжения.