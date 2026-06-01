ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
324
Время на прочтение
2 мин

Кремль ищет, кем закрывать потери: в ГУР раскрыли, что происходит с мобилизацией в РФ

В ГУР заявили, что Кремль может предпринять новые мобилизационные шаги и готовит население к этому через пропаганду.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Мобилизация в России (иллюстративный фото)

Мобилизация в России (иллюстративный фото) / © Getty Images

Россия не прекращала рекрутинговые и мобилизационные меры с начала полномасштабного вторжения в Украину, однако в настоящее время Кремль ищет дополнительные способы пополнения армии из-за значительных потерь на фронте.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает корреспондент ТСН.ua.

По его словам, Россия продолжает вербовать людей на войну, в частности, пытается привлекать иностранных наемников. В то же время, нынешних масштабов рекрутинга уже недостаточно, чтобы полностью перекрывать потери российской армии на поле боя.

«Потери нужно компенсировать и масштабы рекрутинга должны покрывать потери на поле боя. Для Путина и оккупационной армии это дополнительный вызов и они ищут решение этой проблемы», — сказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что Кремлю уже недостаточно мобилизовывать заключенных или срочников. По его словам, это свидетельствует о кризисе для российских властей, который может прибегнуть к дополнительным мерам.

Юсов также отметил, что тема мобилизации активно продвигается в российском информационном поле. По его словам, население РФ постепенно готовится к мнению, что оно должно «жертвовать» ради войны Путина.

В то же время, по оценке представителя разведки, такая кампания не имеет значительных успехов, ведь большого количества желающих добровольно идти на фронт в России нет.

«Очереди добровольцев там нет. Но пропаганда может формировать вакуумную и искаженную реальность и поддерживать ее», – добавил Юсов.

Ранее в отчете Института изучения войны написали, что Российская Федерация несет большие потери на поле боя. Москва готовит жесткий сценарий мобилизации, потому что кампания по набору контрактников продолжает демонстрировать признаки напряжения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
324
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie