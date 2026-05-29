Татьяна Ивановна была в эпицентре попадания "Орешника" в Белой Церкви: как она выжила и что на месте удара

Татьяна Ивановна пережила попадание "Орешника" / © ТСН

Украина и США совместно изучают обломки ракеты "Орешник", которую россияне на днях запустили по украинской территории. В обломках, изъятых в городе Белая Церковь, куда "Орешник" попал 24 мая, нашли компоненты только из России и Беларуси, о чем официально сообщил советник президента по санкционной политике Владислав Власюк. Применение баллистической ракеты средней дальности, которая теоретически способна нести ядерный заряд, в Киеве справедливо трактуют как очередную эскалацию. В то же время последняя атака по Киевской области наглядно показала: эта переработанная стареющая советская ракета,

На месте попадания "Орешника" побывала корреспондент ТСН Мария Васильева.

Россия дорогой ракетой атаковала гаражник кооператив в Белой Церкви

Российское так называемое "оружие апокалипсиса" - межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" - во время пафосных речей лидера Кремля должна была бы выжигать все дотла.

Однако на этот раз "солнце" ударило в город Белая Церковь, что в 90 километрах от Киева. Журналисты отправились туда, чтобы собственными глазами понять, куда именно пытались попасть россияне и насколько значительным является реальный масштаб разрушений. На фоне заявлений Путина о "кинетическом мощном ударе, как метеорит падает", реальность оказалась гораздо прозаичнее.

Вот этот центр принятия решений - гаражный кооператив. Тут воронка, которая образовалась от одной из шести этих болванок. Я сейчас сюда спущусь, чтобы показать, какой она глубины. Это где-то 3 метра в диаметре и максимум метр двадцать ее глубина", - говорит Мария Васильева.

Единственный человек, который находился в эпицентре в момент прилета - дежурная охранница кооператива Татьяна Ивановна. Женщина, которая чудом пережила удар распиаренного "Орешника", сильно испугалась, но уже снова заступила на свой пост. От пережитого стресса она до сих пор чувствует себя плохо и вспоминать ту страшную ночь наотрез отказывается. А вот владельцы полностью разрушенных гаражей с самого воскресенья водят сюда журналистов как на экскурсии и охотно демонстрируют настоящие последствия "аналоговнетного" попадания.

"Взрывы мы слышали - два. Как гатануло. А потом с работы звонят, приезжай, говорят, гаражей нет. У меня там крайний гараж разрушен. СБУ приезжала, полиция, сказали, что "Орешник", - говорит Владимир Дмитриевич, владелец разрушенного гаража.

Мужчина грустно перечисляет, сколько ценного инструмента уничтожила ракета средней дальности в его помещении. Также добавляет, что на месте вспыхнул сильный пожар, ведь в автокооперативах всегда хранят канистры с горючим и маслами: "Все выгорело, горело, взрывалось. У меня же там бензин был и масло".

Кремлевская пропаганда продолжает рисовать апокалиптические картинки разрушений, уверяя, что ракета уничтожает подземные бункеры.

Однако Мария Васильева с места событий опровергает эти выдумки.

"Сейчас мы находимся возле того места, которое, судя по всему, и является эпицентром попадания этого "Орешника". Это, внимание, гараж! Был гараж. Теперь это просто воронка, которая образовалась от попадания одной из частей этой баллистической ракеты. Здесь был подвал под гаражом, и боеприпас пробил эту бетонную плиту. Но если, знаете, эти мифы российской пропаганды о каких-то вольфрамовых стержнях, которые имеют какую-то сверхмощную силу пробития. Если честно, кажется, это неправда. Размеры и глубина воронки не свидетельствуют о том, что это какая-то очень высокая пробивная сила", - говорит Мария Васильева.

Всего журналисты нашли на территории кооператива три места попаданий боевых блоков "Орешника". Все они легли на расстоянии не более 50 метров друг от друга. Это выглядит крайне странно, ведь смысл разделения ракеты на шесть отдельных боевых блоков заключается не в том, чтобы устроить кучный эффектный салют в одной точке - это оружие разрабатывалось для поражения больших площадей.

Более того, другая половина из шести заявленных блоков вообще не оставила на земле никаких видимых следов. Эксперты предполагают, что они просто развалились и фрагментировались еще до столкновения с поверхностью, подтверждая слова Путина о "колоссальной силе удара" лишь как очередной блеф.

"Из космоса падает объект как метеорит. По сравнению с космическими скоростями он медленный. И он образует кратер. Там нет ни фугасного эффекта, ни обломочного эффекта. И именно поэтому следствие падения одного блока "Орешника" значительно менее угрожающее, чем взрыв "Шахеда" с усиленной боевой частью", - говорится в сюжете.

Позорный промах на 100 километров и нештатный пуск в Донецкой области

Как оказалось, в ночь на 24 мая Россия осуществила сразу два пуска ракет "Орешник" по Украине. Эту информацию официально подтвердил Президент Владимир Зеленский в своем официальном письме к Президенту США. Второй "Орешник" той же ночью вколотил где-то на оккупированной части Донецкой области.

Камера видеонаблюдения в Донецке случайно зафиксировала характерное падение боевых блоков где-то к северу от города. Осинт-проект "Киберборошно" четко определил место установки этой камеры и направление ее обзора. Поскольку на кадрах четко видно недостроенный большой ТРЦ Rose Park в Донецке, объектив был направлен строго на север - в сторону Авдеевки и Константиновки. Сейчас там частично оккупированная территория, а частично - линия фронта, поэтому определить точную точку прилета пока невозможно.

Зато вполне очевидно, что этот район вообще не мог быть запланированной целью для российских военных. Это прямо означает, что пуск произошел нештатно, и ракета просто отклонилась на десятки километров от определенного курса. Соответственно, и обычные гражданские гаражи в Белой Церкви пострадали исключительно из-за того, что "Орешник" промахнулся чуть ли не на сотню километров, а настоящей стратегической целью оккупантов, скорее всего, был Киев.

В таком случае это крайне неприятная новость для самого Кремля. Ведь главная цель их демонстрационных воздушных ударов по Украине - напугать потенциальным ядерным ударом европейские страны. Именно поэтому пусковые комплексы демонстративно расположили на территории Беларуси, считает известный военный эксперт Олег Катков.

"Из Беларуси "Орешник", который имеет не только максимальную дальность, он имеет еще и минимальную дальность... И эта минимальная дальность, если он размещен в Беларуси, она не позволяет по Украине стрелять фактически. Но должен стрелять по Португалии", - говорит Олег Катков, военный эксперт.

Плохая для нас новость заключается в том, что россияне теперь будут стремиться как можно быстрее реабилитироваться после таких позорных промахов и вернуть "Орешнику" репутацию грозного "оружия возмездия". Скорее всего, они попытаются исправить этот технический провал новым ударом, надеясь на больший успех. Фактически они и до этого проводили испытания своего очередного экспериментального оружия судного дня, пристреливая ракету на украинских городах, чтобы наглядно понять ее возможности и устранить недостатки.

Украина пока не имеет противоракетных систем большой дальности для сбивания ракет такого класса. Зато Силы обороны способны асимметрично ответить прямыми ударами по Уоткинскому заводу. Это гигантское предприятие в Удмуртии производит не только "Орешник", но и баллистические системы "Искандер", а также стратегические межконтинентальные ракеты "Ярс", "Тополь-М" и морскую "Булаву".

Стоит напомнить, что 20 февраля по этому заводу, расположенному на расстоянии 1400 километров от государственной границы Украины, уже был нанесен успешный удар украинскими ракетами "Фламинго". В результате той атаки был существенно поврежден один из ведущих производственных цехов. Однако общая площадь этого оборонного предприятия является огромной, и чтобы полностью остановить этот "завод смерти", понадобится еще не одна мощная комбинированная атака.

