Украину накрывает двойной удар непогоды: синоптики предупредили, где будет холоднее всего и ударят шквалы

В Украине в эти выходные будет прохладно в эти выходные / © ТСН

Последние выходные календарной весны 2026 года в Украине будут прохладными с сильным ветром и дождями. Однако мерзнуть придется недолго, ведь синоптики обещают первые признаки тепла уже с начала июня.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 30-31 мая в большинстве областей Украины ожидается низкая температура воздуха.

В целом по стране столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов тепла, на западе будет теплее — до +19…+23, а на Закарпатье до +24. Еще больше прохладнее станет в воскресенье на Житомирщине, Киевщине, Черкасщине, Винницкой и Ривненщине, где температура воздуха не поднимется выше отметок +10…+13 градусов.

Как отмечает Диденко, повсюду будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, и только на западе 30 мая пройдет без осадков. Порывистый северо-западный ветер в воскресенье наконец-то утихнет. В Киеве 30-31 мая также временами будет дождливо, а днем будет всего +12…+14 градусов тепла.

По прогнозуглавы Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, 30 мая ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов тепла, днем столбики термометров не поднимутся выше отметок +12…+17 градусов тепла.

«Высокое весеннее солнце активизирует конвективные процессы, а это — грозы и связанные с ними опасные явления: град и порывистый ветер 15-20 м/с», — предупреждает Постригань.

В то же время синоптик отмечает, что в последний день календарной весны погода начнет улучшаться. Несмотря на локальные кратковременные дожди, днем столбики термометров поднимутся до +14…+19 градусов тепла. Однако ночь все еще будет оставаться прохладной — температура воздуха будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов выше нуля.

По даннымУкраинского гидрометцентра, в Украине 30 мая будет облачно с прояснениями.

Кратковременные дожди пройдут в южных и восточных областях, днем местами с грозами. Ночью на Закарпатье и востоке страны без осадков.

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с, в юго-западной части днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью составит от +4 до +9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +16 градусов тепла. На западе страны ночью воздух будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днем от +17 до +22, на Закарпатье ожидается до +24.

Погода в Украине 30 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 30 мая будет облачно с пояснениями, также пройдут кратковременные дожди, сообщают в Укргидрометцентре.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +16 градусов выше нуля.

В Киеве ночью ожидается от +7 до +9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +14…+16 градусов тепла.

Погода во Львове

На Львовщине 30 мая погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, сообщают синоптики. В течение дня ожидается переменная облачность Существенных осадков не предвидится, однако во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9 — 14 м/с, днем местами порывы 15 — 20 м/с.

Температура ночью по области будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +7 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +22 градусов тепла.

Погода в Одессе

30 мая в Одессе и области ожидается переменная облачность с небольшими осадками. Если по региону небольшой дождь возможен уже ночью, то в самой Одессе осадки начнутся утром и продлятся днем в виде кратковременного дождя с грозой.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, однако вдоль всего побережья метеорологи предупреждают о более сильных порывах до 12-17 м/с и умеренном волнении моря.

Предупреждение о волнении моря вдоль побережья Одесской области 30 мая / © Укргидрометцентр

Ночью столбики термометров по области будут показывать от +8 до +13 градусов тепла, а в городе будет немного теплее — около +10…+12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов тепла в Одесской области и до +18 градусов тепла в областном центре.

Погода в Харькове

На Харьковщине 30 мая будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем будут дожди местами с грозами.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +3 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +16 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +15 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 30 мая будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем вероятны кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12, днем во время грозы местами вероятны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +4 до +9 градусов тепла;

днем от +11 до +16 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +7 до +9 градусов тепла;

днем от +12 до +14 градусов тепла.

