Україну накриває подвійний удар негоди: синоптики попередили, де буде найхолодніше і вдарять шквали

В Україні цими вихідними буде прохолодно / © ТСН

Останні вихідні календарної весни 2026 року в Україні будуть прохолодними із сильним вітром та дощами. Проте мерзнути доведеться недовго, адже синоптики обіцяють перші ознаки тепла вже від початку червня.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 30-31 травня в більшості областей України очікується низька температура повітря.

Загалом по країні стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів тепла, на заході буде тепліше — до +19…+23, а на Закарпатті до +24. Ще більше прохолодніше стане в неділю на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині та Рівненщині, де температура повітря не підніметься вище позначок +10…+13 градусів.

Як зазначає Діденко, повсюди переважатиме волога погода з періодичними дощами, і тільки на заході 30 травня минеться без опадів. Рвучкий північно-західний вітер у неділю нарешті вщухне. У Києві 30–31 травня також часом дощитиме, а вдень буде всього +12…+14 градусів тепла.

За прогнозом очільника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, 30 травня вночі температура повітря становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок +12…+17 градусів тепла.

«Високе весняне сонце активізує конвективні процеси, а це — грози та пов’язані з ними небезпечні явища: град і поривчастий вітер 15-20 м/с», — попереджає Постригань.

Водночас синоптик зазначає, що в останній день календарної весни погода почне покращуватися. Попри локальні короткочасні дощі, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+19 градусів тепла. Проте ніч усе ще залишатиметься прохолодною — температура повітря коливатиметься межах від +5 до +10 градусів вище нуля.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 30 травня буде хмарно з проясненнями.

Короткочасні дощі пройдуть у південних та східних областях, вдень місцями із грозами. Вночі на Закарпатті та сході країни без опадів.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, у південно-західній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +16 градусів тепла. На заході країни вночі повітря коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень від +17 до +22, на Закарпатті очікується до +24.

Погода в Україні 30 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 30 травня буде хмарно з поясненнями, також пройдуть короткочасні дощі, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів вище нуля.

У Києві вночі очікується від +7 до +9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +14…+16 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 30 травня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску, повідомляють синоптики. Протягом дня очікується мінлива хмарність Істотних опадів не передбачається, проте в другій половині дня місцями пройде короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9 — 14 м/с, вдень місцями пориви 15 — 20 м/с.

Температура вночі по області коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +22 градусів тепла.

Погода в Одесі

30 травня в Одесі та області очікується мінлива хмарність із невеликими опадами. Якщо по регіону невеликий дощ можливий уже вночі, то в самій Одесі опади розпочнуться зранку і триватимуть удень у вигляді короткочасного дощу з грозою.

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, проте вздовж усього узбережжя метеорологи попереджають про сильніші пориви до 12–17 м/с та помірне хвилювання моря.

Попереження про хвилювання моря вздовж узбережжя Одещини 30 травня / © Укргідрометцентр

Вночі стовпчики термометрів по області показуватимуть від +8 до +13 градусів тепла, а в місті буде трохи тепліше — близько +10…+12 градусів тепла. Удень повітря прогріється до +15…+20 градусів тепла на Одещині та до +18 градусів тепла в обласному центрі.

Погода у Харкові

На Харківщині 30 травня буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень будуть дощі місцями із грозами.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +4 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +15 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 30 травня буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі, місцями із грозами.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12, вдень під час грози місцями ймовірні пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +4 до +9 градусів тепла;

вдень від +11 до +16 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +7 до +9 градусів тепла;

вдень від +12 до +14 градусів тепла.

