Сбежал из оккупации, чтобы выжить во время ракетного удара в Киеве: щемящий рассказ юноши из Бердянска

Игорь Кравченко выжил после ракетного удара по Лукьяновке. Фото: Facebook/Мариан Кушнир / © Facebook

Реклама

В воскресенье, 24 мая, Киев испытал очередной массированный ракетный удар , в результате которого были разрушены жилые дома и сломаны человеческие судьбы. Одним из спасшихся от смерти стал 20-летний Игорь Кравченко — юноша, который был вынужден бежать от российской оккупации из родного Бердянска Запорожской области.

Историю парня рассказало «Радио Свобода».

Бегство из оккупации и разлука с семьей

Когда русская армия захватила Бердянск, Игорю было 17 лет. Тогда юноша отказался учиться в русской школе и оформлять документы государства-агреорки. Вместе с матерью и младшим братом он проделал трудный путь выезда. Они ехали через Мариуполь и Ростов, проходили российскую фильтрацию на границе, пока не добрались до Сум, откуда их забрал старший брат Игоря.

Реклама

Игорь Кравченко потерял все свои вещи после ракетного удара по Лукьяновке. Фото: Facebook/Мариан Кушнир

Впоследствии мама с младшим братом вернулись в Бердянск, поскольку там остались отец, дедушка, бабушка и две прабабушки. Игорь решил строить жизнь в Киеве, однако очень скучает по родным.

«В Бердянске у меня были единственные друзья… А по семье очень скучаю, не могу их увидеть. Прошедший день рождения я себя довел до слез. Было очень грустно», – делится юноша.

Прямое попадание в подъезд на Дегтяревской

На столичной Лукьяновке Игорь живет уже год, а уничтоженную взрывом квартиру (под номером 33) он арендовал всего три месяца назад. За это время он пытался создать уют, покупал шторы и другие необходимые вещи.

Игорь Кравченко пережил уже второй ракетный удар по Киеву после побега из оккупации. Фото: Facebook/Мариан Кушнир

Однако 24 мая российская ракета прилетела прямо в его дом по улице Дегтяревской, унеся жизни соседей. Последствия попадания были катастрофическими.

Реклама

«Кажется, что мне очень сильно повезло, потому что я… заходил в подъезд центральной квартиры, как раз из которой я видел огонь… Я думал, что это квартира горит, а там буквально даже фундамента нет», — вспоминает Игорь страшные минуты после взрыва.

«Я уже привык терять то, что есть»

Юноша еле выбрался из разрушенного дома, выбежав на улицу в кроссовках, шортах и футболке. Он успел схватить только телефон и потерял все остальные свои вещи. Для Игоря это уже второй обстрел на Лукьяновке: год назад из-за ракетной атаки сорвалась его стажировка в ресторане McDonald's, куда он планировал устроиться.

Несмотря на все испытания, парень относится к ситуации по-философски и старается не отчаиваться.

Игорь Кравченко выжил после ракетного удара по Лукьяновке. Фото: Facebook/Мариан Кушнир

«В течение долгого времени я уже как-то привык к подобному… Я как-то к этому пытаюсь относиться более или менее спокойно. Для меня это был не прям столь большой шок. Я уже привык, так сказать, терять то, что есть. Те же переезды с оккупированных территорий. Я буквально уехал с небольшой сумкой вещей», — заключает парень.

Реклама

Напомним, Киев продолжает приходить в себя от одной из самых массированных ракетных атак. Район метро Лукьяновка стал одной из самых горячих точек : в ТЦ «Квадрат» разбирают завалы, а жители разрушенных многоэтажек ждут разрешения забрать уцелевшие вещи.

Новости партнеров