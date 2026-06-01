ЗСУ можуть змінити перебіг війни вже найближчими місяцями: що готують на фронті

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Сучасні технології та засилля безпілотників майже знищили класичну маневрену війну, перетворивши фронт на прозору систему виснаження. Проте аналітики прогнозують, що українські сили здатні зламати цей глухий кут: ЗСУ готують успішне просування бронетехніки вглиб позицій ворога вже найближчими місяцями.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі The Economist.

Ставка на «осередки переваги» та бронетанковий наступ

Хоча колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що масштабні швидкі прориви наразі є недосяжними до появи повноцінних боїв «роботів проти роботів», військові експерти бачать реальне вікно можливостей для України.

Реклама

Військовий аналітик Роб Лі прогнозує, що українські бронетанкові сили можуть здійснити успішний прорив лінії фронту вже цього року. В основі цього плану лежить тактика створення тимчасових «осередків переваги». ЗСУ вчаться засліплювати російські безпілотники засобами РЕБ та одночасно знищувати позиції їхніх операторів.

Щойно в оборонному поясі ворога на кілька годин утворюється «сліпа зона», туди мають заходити українські танки та БМП, спроможні швидко просунутися на 5–10 кілометрів вглиб і змусити ворожі підрозділи тікати.

Зазначається, що для реалізації таких маневрів традиційна зброя адаптується з шаленою швидкістю. Наприклад, під час боїв у Курській області для захисту від глушилок почали застосовувати дрони, які керуються через тонкий оптоволоконний кабель. Цю технологію перейняла і «Хезболла» у Лівані, успішно вражаючи ізраїльську техніку попри її перевагу в повітрі.

Жах «зони вбивства» та роботи замість людей

У матеріалі йдеться, що потреба у швидких броньованих проривах є критичною, адже для сучасної піхоти умови на передовій стали найжорстокішими в історії. У так званій «кіл зоні», створеній безпілотниками на сході України, використання транспорту стало майже неможливим через цілодобове полювання ворожих FPV-дронів. Солдати змушені тижнями пішки просуватися крізь ліси, щоб дістатися позицій біля Мирнограда.

Реклама

Наслідки перебування в таких умовах залишаються з військовими на роки. Навіть за сотні кілометрів від фронту ветерани страждають від гіперпильності: зачиняють вікна, уникають світла й реагують на будь-який звук, схожий на пропелер.

Через це Україна дедалі частіше замінює людей роботами. Безпілотники тепер не лише воюють, а й доставляють на нуль їжу та воду, а поранених вивозять роботизовані наземні платформи. Лише за перші три місяці 2026 року українські війська використали такі наземні машини для понад 24 тисяч вильотів.

Пастка для великих держав та глобальні ризики

Повідомляється, що нинішня воєнна трансформація тримається на трьох елементах: датчиках, точній зброї та швидких цифрових мережах. Поле бою стало повністю прозорим через супутники, радари й навіть зламані вуличні камери. Проте західні оборонні відомства виявилися не готовими до змін і досі купують техніку за лекалами минулого століття.

«77-тонна бойова машина, яка спалює 500 галонів бензину кожні 12 годин на полі бою, яке буде значною мірою прозорим — нерозумна. Формування майбутнього будуть надзвичайно безпілотними», — заявив відставний генерал США Метт Ван Вагенен.

Реклама

Досвід ударів по Ірану, де американці знищили 13 тисяч цілей, але Тегеран зберіг 70% ракетних установок завдяки сховищам у скелях, довів: гола сила не замінює стратегію.

Попри це, світові лідери досі вірять у легкі перемоги. Найбільша небезпека криється у можливому нападі Китаю на Тайвань, що загрожує першою морською війною між ядерними країнами. Намір США засліпити китайські системи зв’язку може призвести до катастрофи, адже ці ж мережі контролюють і ядерні сили Китаю. Будь-яка помилка в такому протистоянні загрожує глобальним вибухом.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська у травні 2026 року показали найгірші результати наступу за останні роки, захопивши лише 14 кв. км української території.

Також ми писали, що Росія стоїть перед вибором подальшої стратегії у війні проти України. Експерти аналізують чотири сценарії — від заморожування фронту до відкритого конфлікту з країнами Альянсу.

Реклама

Новини партнерів