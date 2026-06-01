У Кремлі завуальовано пригрозили Литві / © Associated Press

Твердження Литви про те, що країни Балтії не надають Україні повітряного простору для ударів по РФ, повинні оцінювати російські військові.

Про це зухвало заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

«Це повинні оцінювати наші (російські — Ред.) фахівці, вони ж мають точні дані. Головне, щоб фахівці військові це оцінювали», — сказав він у коментарі пропагандистам РФ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене 1 червня заявила, що країни Балтії ніколи не надавали свого повітряного простору і території для ударів безпілотників по цілях у Росії.

Раніше РФ звинуватила Україну у нібито підготовці ударів безпілотниками по території країни-агресорки. Ба більше, в Москві стверджують, що нібито «Київ переконав Ригу» і начебто дрони запускатимуть з Латвії.

