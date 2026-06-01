Буданов натякнув на можливе завершення війни: коли це може статися

Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

В України є реальні шанси зупинити активні бої вже найближчими місяцями. Влада має чіткий план і сили, щоб виконати завдання президента та встановити мир.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час виступу на форумі «Архітектура безпеки», передає кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

Коли може завершитися війна в Україні

Очільник Офісу президента підтвердив інформацію щодо планів якнайшвидшого припинення збройного протистояння.

«Це доручення президента — якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую його намагання — якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії», — наголосив Буданов.

Він додав, що як керівник Офісу президента робитиме все задля досягнення цієї мети, назвавши позицію Володимира Зеленського «абсолютно правильною, вчасною і продуманою».

Чи є шанси в України перемогти РФ

Буданов зазначив, що завершити війну планують у листопаді — або силою, або дипломатією. Він закликав не применшувати роль України і не чекати, що партнери все зроблять чи подарують самі.

«Є позиція президента України, яку він чітко озвучив. І ми будемо її реалізовувати. Наших спроможностей, я певен, достатньо для того, щоб спробувати цього досягти і реально реалізувати», — заявив керівник ОП.

Водночас Буданов підкреслив, що успіх цього плану залежить не лише від української сторони. За його словами, ризик зриву домовленостей через деструктивну позицію Кремля залишається високим.

«Якщо Росія відмовиться по фіналу — так теж може бути, не забувайте. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існують», — підсумував очільник Офісу президента.

Нагадаємо, російські війська у травні 2026 року показали найгірші результати наступу за останні роки, захопивши лише 14 кв. км української території. Аналітики DeepState фіксують зміну динаміки на фронті та можливий перехід війни в нову фазу.

Окрім цього, Україна вперше за кілька років перехопила ініціативу на полі бою, відвойовуючи більше території, ніж захоплюють російські війська.

Раніше ми писали, що російські пропагандисти відкрито визнають серйозні проблеми з постачанням палива до окупованого Криму. Після ударів ЗСУ логістика півострова опинилася під загрозою, а альтернативні маршрути фактично не працюють.

