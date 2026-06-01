Травень 2026 став провальним для РФ: скільки ворог зміг захопити української землі

Російські окупанти повністю провалили травневий наступ на фронті. Про це свідчить динаміка російської окупації від початку повномасштабної війни. У травні 2026 року росіяни захопили найменшу кількість української території за весь час.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Росіяни провалили травневий наступ

Аналітики повідомляють, що протягом травня 2026 року ворог мав найгірший приріст окупованої території, починаючи з жовтня 2023 року, коли РФ розпочала наступ на кількох ділянках фронту.

«Згідно з нашою мапою, за травень противник окупував всього 14 кв. км української території. Хоча варто розуміти, що в цілях безпеки ми показуємо просування Сил Оборони України із затримкою, тому без конкретики, але готові заявити, що це перший місяць за останні роки після „Контрнаступу 2023“, коли приріст окупованої території для росіян став від’ємним», — пишуть у DeepState.

Там додали, що війна в Україні переходить на новий етап і дуже важливо не втратити ініціативу. Аналітики відзначили кадрові зміни — зокрема, призначення Михайла Федорова та нового командувача УВ «Схід» Віктора Ніколюка.

Також там додали, що останнім часом на посади призначають хороших командирів.

«Цікавим фактом є приріст штурмових дій — на 37,5%. Маємо рекорд у більше ніж 7000 атак. Але результату великого немає, бо російська армія продовжує деградувати на тактичному рівні», — пишуть у DeepState.

З аналітичного звіту також стало відомо, що на фронті залишається тенденція інфільтрацій — проникнення росіян на позиції ЗСУ. Проте реакція Сил оборони покращилася, і ворогу важче знайти точки для накопичення та проникнення.

Окремо аналітики відзначили ситуацію у Костянтинівці. Вона залишається проблемною.

«Перспективи для міста далеко не найкращі».

Нагадаємо, Україна вперше за кілька років перехопила ініціативу на полі бою, відвойовуючи більше території, ніж захоплюють російські війська. Як пише видання The Hill з посиланням на військових аналітиків та українських командирів, такий перелам почав формуватися ще наприкінці 2025 року.

Головними чинниками успіху стали виснаження сил РФ, ефективне нищення ворожої логістики, а також домінування України у сфері безпілотних технологій, які значно розширили «кілзону» та завадили росіянам концентрувати техніку й живу силу для проривів.

Аналітик ISW Джордж Баррос та командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький попереджають, що це вікно можливостей є рідкісним і швидкоплинним — воно може залишатися відкритим лише найближчі шість-дев’ять місяців.

Російська армія наразі має гострий дефіцит особового складу та важко забезпечує наступи, проте нинішня перевага України не є гарантовано довгостроковою, тому міжнародна підтримка зараз має особливе значення.

Наступні кілька місяців можуть визначити результат війни та створити для України дипломатичну можливість. Якщо Києву вдасться закріпити й розвинути успіхи на фронті, це стане козирем для посилення України на майбутніх переговорах із Москвою.

Саме тому українське керівництво активно закликає союзників збільшити військову допомогу, зокрема посилити постачання систем Patriot і боєприпасів для ППО.

