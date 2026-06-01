Відомий актор після гучних обвинувачень у насильстві й розбещенні зробив несподівану заяву з фронту

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Український актор Костянтин Темляк, який минулого року опинився в центрі резонансного скандалу, несподівано повернувся до публічного простору.

Так, ще торік у Мережі на артиста посипалася хвиля звинувачень у домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх. Після багатьох місяців мовчання Темляк відновив свою сторінку в Instagram. Щоправда, тепер вона має іншу назву та закритий доступ для більшості користувачів. У нових дописах актор показав кадри зі служби та дав зрозуміти, що продовжує перебувати у лавах ЗСУ.

Разом зі світлиною у військовій формі актор залишив і неоднозначне іронічне повідомлення, яке багато хто сприйняв як реакцію на події останнього року. Він наголосив, що продовжує стояти на захисті України.

«Я розумію, що для багатьох це не є зручним розвитком подій, проте я живу далі. Беру участь у масштабному кінопроєкті з найкращим кастом і талановитими режисерами. Всім війна», — написав Темляк.

Допис Костянтина Темляка

Зазначимо, що влітку 2025 року навколо актора спалахнув гучний скандал. Тоді колишня дівчина Костянтина, фотографиня Анастасія Соловйова, публічно заявила про фізичне та психологічне насильство з його боку під час їхніх стосунків і оприлюднила докази. За її словами, вона тривалий час жила в атмосфері страху, принижень і маніпуляцій.

Згодом у публічному просторі з’явилися й інші звинувачення. Зокрема, йшлося про інтимне листування актора з неповнолітньою дівчиною. Сам Темляк тоді виступив із публічними вибаченнями, однак його заява викликала неоднозначну реакцію в суспільстві. На тлі скандалу актор також відмовився від нагороди кінопремії «Золота Дзиґа» у номінації «Найкраща акторська робота».

Після таких викриттів особисте життя артиста зазнало кардинальних змін. Дружина Темляка, акторка Анастасія Нестеренко, спершу утримувалася від коментарів, але згодом зізналася, що оприлюднена інформація стала для неї шоком. А вже навесні 2026 року стало відомо, що подружжя розлучилося менш ніж через два роки після весілля.

