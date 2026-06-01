Кличко різко висловився про виховання 11-річної доньки з екснареченою, яка здійснила камінгаут

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / © Getty Images

Реклама

Український боксер Володимир Кличко категорично відреагував на запитання про свою доньку Каю-Євдокію.

Спортсмен виховує 11-річну спадкоємицю, яка народилася у стосунках з американською акторкою Гайден Панеттьєрі. Після розриву пари дівчинка залишилася жити з батьком у Європі, а повну опіку над нею Кличко отримав ще 2018 року.

Нещодавно у проєкті «Люкс ФМ» журналістка Наталія Тур спробувала розпитати спортсмена про доньку та особливості її виховання. Однак розмова виявилася короткою. Володимир одразу дав зрозуміти, що не має наміру обговорювати сімейні справи.

Реклама

«Особисте життя відмовляюся коментувати», — лаконічно заявив боксер.

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / © Getty Images

На відміну від Кличка, Гайден Панеттьєрі раніше неодноразово ділилася подробицями про доньку. Зокрема, акторка відверто говорила про післяпологову депресію, через яку їй було складно справлятися з материнством. Саме тому свого часу вона погодилася, щоб Кая-Євдокія проживала з батьком. Водночас вона здійснила камінгаут і зізналася, що насправді є бісексуальною.

Тим не менш, колишня наречена спортсмена залишається частково присутньою в житті доньки. Як стверджує Гайден, вони регулярно спілкуються дистанційно, а також бачаться під час особистих зустрічей. За словами Панеттьєрі, дівчинка росте надзвичайно здібною. Вона вивчає мови, займається кінним спортом і захоплюється лижами. Ба більше, зіркова мама раніше розповідала, що донька навіть вигадала для неї кумедне домашнє прізвисько.

Новини партнерів