Іран призупинив переговори зі США: які умови висуває

Трамп, Іран

Іран оголосив про призупинення опосередкованого обміну повідомленнями зі США. У Тегерані заявили, що не мають наміру повертатися до переговорів, поки ізраїльські війська не припинять бойові дії та не залишать окуповані райони Лівану.

Про це повідомляє Tasnim.

«Іранська переговорна група припиняє переговори та обмін текстами через посередника», — йдеться у повідомленні.

Іранські посадовці та переговірники наголосили на необхідності негайного припинення агресивних та жорстоких армійських операцій сіоністського режиму в Газі та Лівані та повного виведення режиму з окупованих територій Лівану. Наголошується, що переговорів не буде, доки не будуть враховані умови Ірану.

Крім того, Іран та союзники поставили собі за мету повністю заблокувати Ормузьку протоку та активувати інші фронти, включаючи протоку Баб-ель-Мандеб, щоб покарати сіоністів та їхніх прихильників.

Раніше Трамп заявив, що майбутня угода між США та Іраном має гарантувати повну відмову Тегерана від створення ядерної зброї. Американський президент наголосив, що Вашингтон не допустить появи в Ірану ядерного арсеналу. Лідер Штатів висловив упевненість, що шанси на укладення нової ядерної угоди залишаються високими. Водночас офіційний Тегеран продовжує заперечувати досягнення будь-яких домовленостей щодо своєї ядерної програми.

