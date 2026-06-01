ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
953
Час на прочитання
2 хв

Зарплати військових суттєво зростуть: нардеп розповів, звідки Україна візьме мільярди на виплати ЗСУ

Микола Княжицький заявив, що влада планує суттєво підвищити виплати для всіх категорій військовослужбовців, збільшивши зарплати піхотинців на передовій у рази завдяки залученню масштабної міжнародної допомоги.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Микола Княжицький

Микола Княжицький / © УНІАН

В Україні анонсували масштабне підвищення зарплат для військовослужбовців. Виплати зростуть як для тих, хто перебуває в тилу, так і для бійців на передовій. Для останніх суми можуть збільшитися в рази.

Про це в інтерв’ю для Radio NV заявив народний депутат фракції партії «Європейська солідарність», член комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький, коментуючи фінансовий складник мобілізаційних процесів і залучення міжнародних коштів.

За його словами, влада вже задекларувала готовність до суттєвого перегляду грошового забезпечення армії. Йдеться, зокрема, про можливість використання частини з нового масштабного пакету фінансової допомоги (кредиту, який фактично не доведеться повертати) обсягом у 90 мільярдів.

«Так, вони обіцяють підвищення досить суттєве. Є різниця між різними зарплатами, вони обіцяють підвищити зарплати всім — тим, хто є в піхотних підрозділах на передовій, значно в рази, тим, хто є в тилу — теж. Це має бути відчутно», — наголосив народний депутат.

Княжицький підкреслив, що керівництво держави вже має чітке розуміння, з яких джерел фінансуватимуться ці додаткові видатки: «Вони обіцяють підвищення зарплати і кажуть, що знають, де на це взяти кошти. Це прозвучало».

Зазначимо, питання фінансової мотивації та забезпечення військових залишається одним із ключових аспектів проведення мобілізаційної кампанії в Україні.

Раніше нардеп Богдан Кицак розповів, хто з військових в Україні отримуватиме рекордні виплати.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
953
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie