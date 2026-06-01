Зарплати військових суттєво зростуть: нардеп розповів, звідки Україна візьме мільярди на виплати ЗСУ

Микола Княжицький / © УНІАН

В Україні анонсували масштабне підвищення зарплат для військовослужбовців. Виплати зростуть як для тих, хто перебуває в тилу, так і для бійців на передовій. Для останніх суми можуть збільшитися в рази.

Про це в інтерв’ю для Radio NV заявив народний депутат фракції партії «Європейська солідарність», член комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький, коментуючи фінансовий складник мобілізаційних процесів і залучення міжнародних коштів.

За його словами, влада вже задекларувала готовність до суттєвого перегляду грошового забезпечення армії. Йдеться, зокрема, про можливість використання частини з нового масштабного пакету фінансової допомоги (кредиту, який фактично не доведеться повертати) обсягом у 90 мільярдів.

«Так, вони обіцяють підвищення досить суттєве. Є різниця між різними зарплатами, вони обіцяють підвищити зарплати всім — тим, хто є в піхотних підрозділах на передовій, значно в рази, тим, хто є в тилу — теж. Це має бути відчутно», — наголосив народний депутат.

Княжицький підкреслив, що керівництво держави вже має чітке розуміння, з яких джерел фінансуватимуться ці додаткові видатки: «Вони обіцяють підвищення зарплати і кажуть, що знають, де на це взяти кошти. Це прозвучало».

Зазначимо, питання фінансової мотивації та забезпечення військових залишається одним із ключових аспектів проведення мобілізаційної кампанії в Україні.

