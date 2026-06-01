Експринца Ендрю звинувачують у нових домаганнях під час королівських кінних перегонів в Аскоті

Молодший брат короля Чарльза — Ендрю Маунтбаттен-Віндзор - знову перебуває під слідством поліції за звинуваченням у передбачуваній неналежній поведінці на Королівських кінних перегонах в Аскоті.

За даними The Guardian, інцидент, ймовірно, стався на кінних перегонах 2002-го, в рік золотого ювілею королеви Єлизавети II.

Згідно з повідомленням, поліція, яка розслідує справу Ендрю Маунтбаттен-Віндзора, вивчає звинувачення у неналежній поведінці стосовно жінки на королівських перегонах в Аскоті.

У п’ятницю поліція долини Темзи повідомила, що розслідування щодо Маунтбаттен-Віндзора виявилося більш масштабним, ніж багато хто передбачав раніше, і включає також сексуальні домагання. Він був заарештований у свій 66-й день народження у лютому та допитаний з попередженням про скоєння кримінального злочину за підозрою у зловживанні службовим становищем, коли працював британським торговим представником.

Станом на зараз незрозуміло, чи була заява про ймовірну неналежну поведінку на Королівських кінних перегонах в Аскоті повідомлена посадовим особам у той час чи пізніше, але зараз вона розслідується.

Зазначимо, що королівські перегони в Аскоті — це важлива подія у літньому календарі королівської родини, і королева Єлизавета II також була присутня на цьому заході 2002-го, в рік свого золотого ювілею.

Нагадаємо, минулого року король Чарльз позбавив свого брата титулу принца та герцога Йоркського, а також виселив його з Роял-Лодж. Тепер Ендрю Маунтбеттен-Віндзор живе на фермі Марш у Сандрінгемі та практично ізольований від колишнього королівського життя.

