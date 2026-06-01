ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
2 хв

Експринца Ендрю звинувачують у нових домаганнях під час королівських кінних перегонів в Аскоті

Улюблений син покійної королеви Єлизавети II знову виявився замішаним у скандальній історії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Getty Images

Молодший брат короля Чарльза — Ендрю Маунтбаттен-Віндзор - знову перебуває під слідством поліції за звинуваченням у передбачуваній неналежній поведінці на Королівських кінних перегонах в Аскоті.

За даними The Guardian, інцидент, ймовірно, стався на кінних перегонах 2002-го, в рік золотого ювілею королеви Єлизавети II.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор в Аскоті 2002 року / © Getty Images

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор в Аскоті 2002 року / © Getty Images

Згідно з повідомленням, поліція, яка розслідує справу Ендрю Маунтбаттен-Віндзора, вивчає звинувачення у неналежній поведінці стосовно жінки на королівських перегонах в Аскоті.

У п’ятницю поліція долини Темзи повідомила, що розслідування щодо Маунтбаттен-Віндзора виявилося більш масштабним, ніж багато хто передбачав раніше, і включає також сексуальні домагання. Він був заарештований у свій 66-й день народження у лютому та допитаний з попередженням про скоєння кримінального злочину за підозрою у зловживанні службовим становищем, коли працював британським торговим представником.

Станом на зараз незрозуміло, чи була заява про ймовірну неналежну поведінку на Королівських кінних перегонах в Аскоті повідомлена посадовим особам у той час чи пізніше, але зараз вона розслідується.

Зазначимо, що королівські перегони в Аскоті — це важлива подія у літньому календарі королівської родини, і королева Єлизавета II також була присутня на цьому заході 2002-го, в рік свого золотого ювілею.

Королева Єлизавета II на кінних перегонах в Аскоті / © Getty Images

Королева Єлизавета II на кінних перегонах в Аскоті / © Getty Images

Нагадаємо, минулого року король Чарльз позбавив свого брата титулу принца та герцога Йоркського, а також виселив його з Роял-Лодж. Тепер Ендрю Маунтбеттен-Віндзор живе на фермі Марш у Сандрінгемі та практично ізольований від колишнього королівського життя.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie