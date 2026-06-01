Ціни на овочі та ягоди в Україні різко впали: що здешевшало найбільше

Овочі / © ТСН

Реклама

В Україні почали стрімко падати гуртові ціни на овочі, ягоди та фрукти. Найбільше здешевшав зелений горошок — його вартість упала майже вдвічі. Також на ринках активно знижуються ціни на ранні огірки, полуницю, абрикоси та молоді овочі для борщу.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Як змінилися ціни на овочі

Згідно з моніторингом експертів, лідером здешевлення став зелений горошок, вартість якого впала з 350–400 до 150–200 гривень за кілограм. Крім того, на гуртових майданчиках фіксують значне зниження вартості інших свіжих овочів.

Реклама

Зокрема, огірки подешевшали і тепер коштують 40–62 грн/кг, а на помідори ціна просіла менш суттєво — до 100–155 грн/кг. Водночас ціновий діапазон на молоду картоплю змістився до меж 50–90 грн/кг.

Позитивна тенденція торкнулася і молодих овочів борщового набору. Ранній червоний буряк наразі продають по 25–35 грн/кг (проти 38–43 грн/кг минулого тижня), а білокачанну капусту — по 15–18 грн/кг (замість 18–22 грн/кг).

Водночас торішні овочі старого врожаю здебільшого утримують попередні позиції. Зокрема, стара картопля коштує як і раніше — 8–12 грн/кг. Єдиним винятком серед цієї категорії стала морква, яка незначно здорожчала: її вартість зросла з 20–26 до 20–28 грн/кг.

Скільки коштують ягоди

Паралельно з овочами аналітики зазначають спад цін у садовому та ягідному секторах. Сезонне збільшення пропозиції на ринку змусило виробників переглянути цінники.

Реклама

Суттєве падіння продемонстрували абрикоси, вартість яких знизилася до 100–150 грн/кг. Також у ціні впала полуниця — тепер її продають по 100–200 грн/кг. Крім того, скоригувалися цінники на черешню, яка зараз коштує в межах 200–250 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

Нагадаємо, до кінця 2026 року в Україні можуть сильно вирости ціни на основні продукти. Випікання хліба дуже залежить від світла, а через використання генераторів у літню спеку, коли електрики витрачається найбільше, виробництво стає значно дорожчим.

Також ми писали, що полуниця в Києві дешевшає, але її купують менше. Експерти розповіли, які зараз ціни на цю ягоду, лохину та черешню на Столичному ринку і що кажуть продавці.

Раніше експерт пояснив, чому імпортна молода картопля в Україні дешевша за вітчизняну та коли очікувати зниження цін на український врожай.

Реклама

Новини партнерів