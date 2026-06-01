За місяць ДТЕК повернув світло майже 2 млн родин після ворожих атак

Протягом травня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже двох мільйонів родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«В останній місяць весни ворог продовжував атакувати мирні міста та села і нищити енергоінфраструктуру. Попри усі безпекові виклики та складнощі воєнного часу енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково повернути світло жителям майже 1,6 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для майже 2 млн домівок українців», -  йдеться в ньому.

Зокрема, найбільше відновлень було на Донеччині, тут енергетики повернули електроенергію 1,3 млн сімей після ворожих атак.

Також на Дніпропетровщині енергетикам вдалось за місяць повернути світло 607 тисячам сімей.

В свою чергу на Одещині знову зі світлом 76,7 тис. домогосподарств, знеструмлених через ворожі атаки.

Не полишає ворог атакувати і Київщину. Попри усі виклики енергетики у травні змогли повернути світло у 22,1 тис. осель жителів.

Нагадаємо, протягом квітня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 1,5 млн родин, що були без електрики через ворожі атаки.

