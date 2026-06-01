Як відмити пригорілу каструлю за 10 хвилин: швидкий спосіб з лимонною кислотою та содою

Як відмити пригорілу каструлю / © pexels.com

Реклама

Для цього не потрібні дорогі засоби — достатньо лимонної кислоти, соди та окропу.

Лимонна кислота ефективно розчиняє мінеральні відкладення та розм’якшує нагар, а сода підсилює очищувальний ефект, допомагаючи відділити пригорілі залишки від поверхні каструлі. У поєднанні з кип’ятінням це дає швидкий і помітний результат без агресивної хімії.

Покроковий спосіб очищення каструлі

Підготовка — налийте у пригорілу каструлю воду так, щоб вона покривала всі забруднені ділянки. Додавання лимонної кислоти — додайте 1–2 столові ложки лимонної кислоти у воду та добре перемішайте. Кип’ятіння — поставте каструлю на плиту та доведіть розчин до кипіння. Прокип’ятіть 5–7 хвилин. Уже на цьому етапі нагар почне відходити. Додавання соди — зніміть каструлю з вогню та додайте 1–2 чайні ложки харчової соди. Відбудеться реакція, яка додатково розм’якшить пригорілі залишки. Завершальне очищення — залиште каструлю на кілька хвилин, після чого протріть губкою. Більшість забруднень легко відійде без зусиль.

Корисні поради

Для сильного нагару процедуру можна повторити двічі.

Не використовуйте металеві щітки для делікатних покриттів.

Метод підходить для нержавіючої сталі та емальованого посуду (з обережністю).

Цей простий домашній лайфгак дозволяє швидко очистити навіть сильно пригорілу каструлю без дорогих засобів і зайвих зусиль. Лимонна кислота та сода — доступне рішення, яке завжди під рукою.

Реклама

FAQ

Як відмити пригорілу каструлю в домашніх умовах?

Найпростіший спосіб — залити каструлю водою, додати лимонну кислоту, прокип’ятити кілька хвилин і після цього обробити содою та губкою.

Чим швидко прибрати нагар з каструлі?

Швидко прибрати нагар можна за допомогою кип’ятіння з лимонною кислотою та подальшого очищення содою — це розм’якшує пригорілі залишки.

Реклама

Чи можна відмити каструлю без агресивної хімії?

Так, ефективною альтернативою є натуральні засоби — лимонна кислота, сода та гаряча вода, які безпечно очищають поверхню посуду.

Новини партнерів