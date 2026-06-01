Зеленський на Ставці дав завдання Міноборони та дипломатам: що в пріоритеті

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили виконання рішень для посилення бойових бригад, постачання далекобійних 155-мм снарядів та зміцнення української протиповітряної оборони.

За словами глави держави, на Ставці детально проаналізували стан виконання рішень, про які раніше говорили військові на передовій.

Йдеться про кроки, впроваджені у другій половині минулого року, які, за оцінкою президента, суттєво посилили фронтові позиції України.

Серед ключових рішень Зеленський назвав пряме фінансування бойових бригад для закупівлі необхідного, передусім дронів, більш справедливий розподіл особового складу для поповнення підрозділів, а також розширення можливостей бригад проводити базову загальновійськову підготовку.

Президент повідомив, що нині близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення особового складу. Також удвічі зросла кількість частин, які мають право проводити БЗВП.

“Пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей”, — зазначив Зеленський.

Окремо на Ставці обговорили постачання далекобійних 155-мм снарядів. За словами президента, військові часто порушували це питання, тому він доручив напрацювати додаткові можливості для фінансування, виробництва та постачання таких боєприпасів.

Також Міністерство оборони працює над постачанням пікапів у війська. Зеленський зазначив, що відповідні рішення вже реалізовуються.

Під час засідання головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на ключових напрямках фронту. Президент заявив, що українські позиції залишаються сильними, і це має значення не лише для оборони, а й для дипломатичних кроків України.

Окрему увагу приділили протиповітряній обороні. Зеленський назвав ППО ключовим пріоритетом для захисту українських міст і громад та заявив, що очікує більшої активності від дипломатів у питанні посилення ППО і постачання ракет.

Міністерству оборони доручено активізувати всі наявні формати співпраці з партнерами для постачання антибалістичних засобів.

“Маємо знайти те, що потрібно Україні”, — наголосив президент.

Крім того Володимир Зеленський заявив, що представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже найближчим часом. За словами глави держави, українська сторона розраховує на їхній візит приблизно через два тижні.

