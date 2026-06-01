Зеленский на Ставке дал задание Минобороны и дипломатам: что в приоритете

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили выполнение решений по усилению боевых бригад, поставке дальнобойных 155-мм снарядов и укреплению украинской противовоздушной обороны.

По словам главы государства, на Ставке подробно проанализировали состояние исполнения решений, о которых ранее говорили военные на передовой.

Речь идет о шагах, предпринятых во второй половине прошлого года, которые, по оценке президента, существенно усилили фронтовые позиции Украины.

Среди ключевых решений Зеленский назвал прямое финансирование боевых бригад для закупки необходимого, прежде всего дронов, более справедливого разделения личного состава для пополнения подразделений, а также расширения возможностей бригад проводить базовую общевойсковую подготовку.

Президент сообщил, что в настоящее время около 160 воинских частей получают стабильное гарантированное пополнение личного состава. Также вдвое возросло количество частей, обладающих правом проводить БЗИН.

"Прямое финансирование добавило бригадам реальных боевых способностей", - отметил Зеленский.

Отдельно на Ставке обсудили поставки дальнобойных 155-мм снарядов. По словам президента, военные часто поднимали этот вопрос, поэтому он поручил наработать дополнительные возможности для финансирования, производства и поставки таких боеприпасов.

Также Министерство обороны работает над поставкой пикапов в войска. Зеленский отметил, что соответствующие решения уже реализуются.

В ходе заседания главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на ключевых направлениях фронта. Президент заявил, что украинские позиции остаются сильными и это имеет значение не только для обороны, но и для дипломатических шагов Украины.

Особое внимание было уделено противовоздушной обороне. Зеленский назвал ПВО ключевым приоритетом для защиты украинских городов и общин и заявил, что ожидает большей активности от дипломатов в вопросе усиления ПВО и поставок ракет.

Министерству обороны поручено активизировать все существующие форматы сотрудничества с партнерами по поставке антибаллистических средств.

"Должны найти то, что нужно Украине", - подчеркнул президент.

Кроме того Владимир Зеленский заявил, что представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Киев уже в ближайшее время. По словам главы государства, украинская сторона рассчитывает на их визит примерно через две недели.

