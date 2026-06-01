Команда Трампа втрачає терпіння: що відбувається з переговорами щодо України

Президент США Дональд Трамп, який обіцяв швидко завершити війну Росії проти України, зіткнувся з тим, що переговорний процес фактично зайшов у глухий кут. Попри заяви про близькість домовленостей, реального прориву між Києвом і Москвою досі немає.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Трамп раніше неодноразово стверджував, що зможе завершити війну в Україні за 24 години після повернення до Білого дому. Однак після багатьох місяців спроб його адміністрація дедалі рідше говорить про конкретні строки мирної угоди.

Держсекретар США Марко Рубіо вже заявляв, що Вашингтон втомився від безрезультатних переговорів і готовий допомагати тоді, коли з’явиться реальна можливість для завершення війни. Це свідчить про те, що США поки не бачать швидкого дипломатичного рішення.

У Росії, за даними джерел, також незадоволені форматом контактів із Вашингтоном. Москва нібито хоче не періодичних візитів спецпосланців Трампа, а постійного переговорного процесу з робочими групами та регулярними зустрічами.

Сам Трамп періодично визнавав, що недооцінив складність війни між Росією та Україною. За останні місяці він кілька разів говорив про близькість домовленостей, але переговори щоразу не давали результату.

На цьому тлі Україна демонструє більше впевненості на полі бою. Українські далекобійні дрони та ракети дедалі частіше досягають цілей у глибині Росії, зокрема енергетичної інфраструктури, заводів і військових об’єктів.

Водночас Москва продовжує війну, попри великі втрати та зростання економічного тиску. За оцінками західних посадовців, Росія втратила сотні тисяч військових убитими й пораненими, але Путін досі не демонструє готовності відмовитися від своїх максималістських вимог.

Аналітики вважають, що головна проблема підходу Трампа — ставка на швидку угоду замість тривалого дипломатичного процесу. Війна в Україні виявилася значно складнішою, ніж передвиборчі обіцянки про її швидке завершення.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський також заявив, що нині існує обмежене «вікно можливостей» для дипломатичного врегулювання війни, яке, на його думку, варто використати до початку наступного зимового періоду.

Зеленський також повідомив, що представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже найближчим часом. За словами глави держави, українська сторона розраховує на їхній візит приблизно через два тижні.

