"Балаклави залишилися, результату нема": Лубінець розніс нову реформу мобілізації

Силові затримання та вилучення речей: Лубінець показав відео, як ТЦК у балаклавах порушують права людей

Омбудсмен Дмитро Лубінець жорстко розкритикував нову реформу мобілізації, яка незабаром має стартувати.

Про це уповноважений з прав людини написав у соцмережах.

Лубінець різко зауважив, що нова реформа мобілізації, яку наразі презентує влада і яку вже називають «болючою», ризикує провалитися, якщо держава не почне з поваги до власних законів.

Він обурився, що системні порушення прав людини під час мобілізації досі ігноруються і закликав до негайного створення спільної робочої групи.

ТЦК у балаклавах та безкарність

«Який результат? Жодної робочої групи досі немає. Натомість я продовжую отримувати звернення щодо системних порушень прав людини. На практиці ми бачимо: застосування сили — продовжується, затримання громадян — продовжуються, вилучення особистих речей — теж. І найцинічніше — це все роблять у балаклавах», — розповідає Лубінець.

Найбільше обурення омбудсмена викликає те, що представники мобілізаційних груп досі приховують свої обличчя, попри публічні обіцянки військового керівництва.

«Хоча мене запевняли, що люди у балаклавах більше не братимуть участі в таких заходах. Що відповідний наказ буде виконуватися. Тільки знову: який результат? Ніякого», — пише уповноважений з прав людини.

Також він опублікував відео, яке підтверджує, що працівники ТЦК досі носять балаклави.

Лубінець наголосив, що не можна вимагати від громадян сумлінного виконання обов’язків, якщо окремі посадові особи дозволяють собі безкарно порушувати їхні права. На його думку, довіра між суспільством і державою будується на дотриманні закону, а не на гучних заявах.

«Довіра не виникає з презентацій та гучних заяв. Вона виникає тоді, коли держава сама дотримується закону. Реформа, яка не починається з поваги до прав людини, ризикує перетворитися на чергову спробу зробити вигляд, що проблеми не існує. А вона існує. І її неможливо приховати», — підсумував омбудсмен.

