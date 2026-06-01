"Для них це шок": Буданов повідомив, як удари по Росії змінюють настрої суспільства

Керівник Офісу президента Кирило Буданов / © Getty Images

Удари українських дронів по території Росії дедалі сильніше впливають на російське суспільство, яке виявилося психологічно не готовим до атак усередині країни.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, коментуючи наслідки ударів по РФ під час форуму «Архітектура безпеки», передає кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

За словами очільника ОП, для багатьох росіян стало шоком те, що війна почала відчуватися не лише на фронті, а й у глибокому тилу. Він наголосив, що удари по російській території вже мають не лише військовий, а й помітний психологічний ефект.

«Для них це реально проблема, тому що вони морально не були готові до того, що можуть масово прилітати дрони та ракети», — зазначив Буданов.

Він додав, що у російському суспільстві панує нерозуміння та розгубленість через атаки, які раніше там вважали неможливими.

«Для них це шок. У них повне нерозуміння і неготовність це сприймати після того, як вони вірили, що такого ніколи не може бути», — пояснив очільник ОП.

Буданов також натякнув, що подібні удари можуть ставати більш відчутними для РФ і надалі, адже вони руйнують образ «повної безпеки» всередині країни, який роками формувала російська влада.

