Світ
Чи може Росія відкрити другий фронт у Балтії: експерт оцінив ризики війни

Путін може експлуатувати риторику про війну з НАТО, однак реальних ресурсів для цього у РФ немає, вважає експерт Ілля Котов.

Росія не має достатніх військових можливостей для відкриття «другого фронту» в країнах Балтії, хоча політично Кремль міг би використати таку риторику для внутрішньої мобілізації.

Про це заявив кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов у ефірі «Київ 24».

Експерт зазначає, що в разі подібного сценарію Путін міг би оголосити мобілізацію та подати це як розширення війни проти НАТО, а не лише проти України.

«Політично Путін міг би оголосити мобілізацію й пояснити росіянам, що РФ воює вже не лише проти України, а проти НАТО. Однак військових можливостей для нападу на країни Балтії у Росії зараз немає», — наголосив Котов.

Водночас він вважає, що Кремль використовує напругу навколо Балтійського регіону, України та ракетних ударів як інструмент політичного тиску напередодні можливих переговорів.

Нагадаємо, американські військові бронетанкової бригади Black Jack у Техасі готувалися до передислокації до Польщі у травні, щоб посилити захист НАТО від російської загрози. Проте згодом Вашингтон надіслав протилежний сигнал і розгортання було скасовано.

