Кривава атака на Україну: удари по будинках і пологовому, дітей дістають з-під завалів (фото, відео)

Атака на Київ у ніч проти 2 червня / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 2 червня влаштували нову масовану атаку по Україні, застосувавши 729 дронів і ракет. Жертвами ворожих ударів стали понад 10 людей, ще понад 100 осіб постраждали. Людей доводиться шукати під завалами. Найбільше дісталося Києву. У різних куточках України зафіксовані численні руйнування, зокрема житлових, пологового будинків, лікарень та інших цивільних об’єктів.

Атака на Київ

Російські війська протягом ночі та ранку здійснили масовану атаку на Київ. Наслідки обстрілів зафіксували у восьми районах столиці. За попередніми даними, загинули щонайменше 5 людей, ще 65 отримали поранення. Частину постраждалих госпіталізували. Серед травмованих — троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

Унаслідок ударів пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах столиці.

У Подільському районі після повторного ракетного удару по дев’ятиповерхівці частково обвалилися конструкції будинку. За попередньою інформацією, під завалами могли залишатися люди. Також у районі спалахнули пожежі на території нежитлової забудови, були пошкоджені автомобілі та складські приміщення.

У Печерському районі пошкоджено недобудовану споруду.

У Голосіївському районі значних руйнувань зазнала поліклініка — у будівлі повністю знищено другий та третій поверхи. Пошкоджено будівлю бізнес-центру. Окрім цього, через падіння уламків зайнялися автомобілі та виникли нові осередки пожеж.

У Шевченківському районі уламки пошкодили 24-поверховий житловий будинок, де сталася пожежа на четвертому та п’ятому поверхах. Також горіли нежитлові споруди, а один із дев’ятиповерхових будинків зазнав пошкоджень фасаду та покрівлі.

У Дарницькому районі — займання в нежитловій будівлі.

У Солом’янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку. Крім того, зайнялася багатоповерхівка на рівні сьомого-восьмого поверхів, а також кілька приватних будинків.

У Святошинському районі пожежі виникли у п’ятиповерховому житловому будинку та на території нежитлової забудови.

В Оболонському районі уламки впали поблизу двох дитячих садків, а також спричинили займання на території недобудови. У Дарницькому районі через падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа на автозаправній станції.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Атака на Київську область

У Київській області через влучання та падіння уламків у різних районах виникли пожежі у житловому секторі та на об’єктах цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки одна людина отримала травми. Дані щодо загальної кількості постраждалих наразі уточнюються.

У Бучанському районі рятувальники загасили пожежу в таунхаусі площею близько 100 кв. м. Крім того, на території логістичного об’єкта були пошкоджені автомобілі.

У Софіївській Борщагівці спалахнула двоповерхова складська будівля. Вогонь охопив площу 500 кв. м, однак пожежу вже ліквідували. Також уламки пошкодили приватні житлові будинки.

У селі Крюківщина пожежа виникла в триповерховій будівлі, яка не використовується. Полум’я поширилося на площу 225 кв.м.

У Фастівському районі внаслідок атаки загорілися приватні житлові будинки. Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків.

У Вишгородському районі через падіння уламків безпілотника на відкритій місцевості сталося займання трави.

Атака на Запоріжжя

Уночі Запоріжжя зазнало масштабної атаки з боку російських військ із застосуванням різних видів озброєння. Зафіксовано десятки ворожих ударів, зокрема по одному з промислових об’єктів міста.

Станом на ранок відомо про пошкодження чотирьох багатоквартирних будинків у Шевченківському районі. Унаслідок вибухової хвилі в оселях вибито вікна та пошкоджено балкони.

На місці працюють профільні служби, які обстежують територію та документують наслідки обстрілу. Також уже стартували роботи з тимчасового закриття вибитих вікон плитами OSB.

Пошкоджений через атаку будинок у Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Дніпро та область

У Дніпрі внаслідок російської атаки частково зруйновано багатоквартирні будинки, пошкоджено підприємство, пожежну частину та гаражі, також знищено автомобілі. Відомо про 9 загиблих. Ще 35 людей отримали поранення, серед них — троє дітей. До лікарень госпіталізували 20 постраждалих, четверо перебувають у важкому стані.

Зокрема, російський удар по Дніпру забрав життя маленької дитини. Тіло хлопчика 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів чотириповерхового будинку, який був понівечений унаслідок атаки.

Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що є інформація щодо шести зниклих безвісти громадян.

На місцях влучань продовжують працювати всі профільні служби. Наразі триває обстеження території. За попередніми даними, пошкоджено близько 50 будинків, а також вибито понад 2000 вікон.

У Кам’янському пошкоджень зазнали адміністративна будівля та багатоквартирні будинки. Поранення отримали троє людей. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 50-річного чоловіка та жінок віком 49 і 72 роки.

На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, а також Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

На Синельниківщині російські війська атакували Васильківську громаду. Внаслідок удару загорілася будівля, яка не експлуатується.

На Криворіжжі противник завдав удару по Апостолівській громаді, де виникла пожежа.

Атака на Харків та область

Російські війська здійснили комбіновану атаку на Харків, застосувавши 15 ударних безпілотників та дві ракети. Влучання зафіксували у чотирьох районах міста — Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Там пошкоджено приватні житлові будинки, адміністративні будівлі, територію дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Слобідському районі внаслідок атаки пошкоджень зазнали багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та мережа вуличного освітлення.

У Немишлянському районі удар пошкодив офісну будівлю, також там виникла пожежа.

У Київському районі влучання зафіксували на території промислових підприємств.

Станом на цей момент відомо про 11 постраждалих, серед яких одна дитина.

Харківщина також зазнала масованої російської атаки: за даними ДСНС, в обласному центрі та регіоні постраждали 14 людей, серед них — дитина. Під ударом опинилися Барвінківська, Донецька, Мереф’янська та Височанська громади.

Унаслідок атак спалахнули житлові будинки, господарські споруди, гаражі, автомобілі та інші цивільні об’єкти. Також пошкоджень зазнали багатоповерхові й приватні житлові будинки.

Атака на Суми

У нічний час ворог спрямував повітряні удари по житловому сектору та об’єктах інфраструктури Сум. Зафіксовано влучання БпЛА невстановленого типу у приватний будинок та багатоповерховий житловий будинок у Зарічному районі.

Гостру реакцію на стрес отримала літня жінка, яка мешкає у квартирі на дев’ятому поверсі будинку, що опинився під ударом. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу.

Пожежі, які виникли на обох локаціях після влучань, вдалося локалізувати.

Вранці російські війська здійснили артилерійський обстріл Сум. Пошкоджено дах, вікна та балконні конструкції двох багатоповерхових будинків у житловому масиві.

Поранення отримали дві жінки та чоловік — перехожі, які в момент обстрілу перебували неподалік. Усіх госпіталізували, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Атака на Чернігівську область

На Чернігівщині внаслідок російської атаки постраждав 15-річний хлопець. Спалахнули будинки, ліцей і склади.

У Городнянській громаді російський БпЛА влучив у житловий будинок, що спричинило пожежу. Внаслідок атаки постраждав юнак.

У Чернігові у нічний час через падіння ворожого безпілотника на житловий будинок виникло займання. На щастя, минулося без постраждалих.

У Корюківському та Новгород-Сіверському районах через російські удари загорілися приміщення ліцею та складські будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки пожеж.

Атака на Полтавську область

Загарбники здійснили комбінований удар по території Полтавської області. У Лубенському районі зафіксували влучання безпілотників та ракет.

Унаслідок «прильотів» пошкоджень зазнали приміщення приватного підприємства. Також на іншій локації зафіксували падіння ракети неподалік приватних домоволодінь — там пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

У результаті атаки одна людина отримала травми. Її стан оцінюють як задовільний. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

Атака на Хмельницьку область

Загарбники гатили і по Хмельниччині. Унаслідок атаки в Хмельницькому районі спалахнула пожежа на одному з об’єктів. Інформації про загиблих або постраждалих наразі не надходило.

Сили ППО збили/подавили дев’ять безпілотників на території області. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення на території підприємств у Хмельницькому районі. До ліквідації наслідків обстрілу та гасіння пожеж залучалися підрозділи ДСНС.

Атака на Одеську область

В Одеській області росіяни завдали ударів по лікарні та пологовому відділенню. У момент атаки там перебували породіллі з немовлятами. Люди не постраждали.

Атака на Миколаївську область

Російська армія атакувала Миколаївську область дронами типу Shahed. Під атакою була критична інфраструктура. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено вікна та дах приватного будинку. Постраждалих немає.

Відключення світла через атаку

Через удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у Києві та кількох областях тимчасово залишилася без світла. Так, відключення електроенергії зафіксували у столиці, а також у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

У Києві пошкоджено виробничий майданчик і об’єкти інфраструктури одного з енергетичних підприємств. Поранення дістали двоє працівників енергетичної сфери. Їх госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

Енергетики працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно.

Крім того, окупанти завдали ударів по об’єктах нафтогазової галузі. Внаслідок атак пошкоджено інфраструктуру. За попередньою інформацією, серед працівників постраждалих немає. На місцях подій працюють рятувальні та оперативні служби.

Скільки дронів і ракет застосувала РФ — звіт Повітряних сил

Для масованої атаки по Україні окупанти використали 729 засобів повітряного нападу: серед яких 73 ракети різних типів та 656 безпілотників. Це:

8 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»;

33 балістичні ракети «Іскандер-М»;

27 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет «Калібр»;

656 ударних безпілотників типів Shahed, «Гербера», «Італмас», баражувальних боєприпасів «Бандероль» та дронів-імітаторів «Пародія».

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 642 повітряні цілі, серед яких 40 ракет і 602 безпілотники. Зокрема, українські захисники збили:

11 ракет «Іскандер-М»;

26 ракет Х-101;

3 ракети «Калібр»;

602 безпілотники різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, трьох крилатих ракет і 33 безпілотників на 38 різних локаціях. Також падіння уламків зафіксовано на 15 об’єктах.

