Не всі поїздки безкоштовні: за який транспорт пенсіонерам доведеться платити

Проїзд в громадському транспорті

Українські пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у частині громадського транспорту, однак ця пільга діє не всюди і не на всі види перевезень. У деяких випадках за поїздку все ж доведеться заплатити.

Право пенсіонерів на безоплатний проїзд передбачене постановою Кабінету міністрів №354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”.

Пільга поширюється на проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах. Також пенсіонери можуть безоплатно користуватися залізницею приміського сполучення.

Водночас безоплатний проїзд не діє у метро, таксі, міжміських автобусах і поїздах далекого сполучення.

Окрема ситуація з маршрутками. У цьому випадку право на пільговий проїзд визначає місцева влада. Тому правила можуть відрізнятися залежно від конкретного міста або громади.

Щоб скористатися пільгою, пенсіонер повинен мати при собі пенсійне посвідчення — паперове або електронне.

У містах, де працює електронна система обліку пасажирів, одного посвідчення може бути недостатньо. Там потрібно мати спеціальну транспортну картку. Наприклад, у Києві це “Картка киянина”, а у Львові — “ЛеоКарт”.

Якщо пенсіонер не має необхідних документів або транспортної картки, йому доведеться оплатити проїзд. У деяких випадках можливий також штраф.

Пільги для пенсіонерів в Україні: що ще відомо

У червні частина пенсіонерів отримає підвищені виплати. Йдеться про громадян, які продовжують офіційно працювати. Їм перерахували пенсії ще з квітня, а в червні мають виплатити також компенсацію за попередні два місяці.

За даними Пенсійного фонду України, плановий перерахунок стосується близько 650 тисяч працюючих пенсіонерів. Розмір підвищення залежить від стажу та офіційного заробітку. У середньому доплата становить від 250 до 450 гривень.

Також в Україні діють вікові доплати до пенсії. Їх нараховують автоматично пенсіонерам, чия загальна виплата не перевищує 10 340 гривень.

Пенсіонери віком від 70 до 74 років можуть отримувати до 300 гривень доплати, від 75 до 79 років — до 456 гривень, а від 80 років — до 570 гривень.

