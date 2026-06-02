Як позбутися плісняви та грибка на стінах раз і назавжди: запам’ятайте ці прості трюки

Як позбутися цвілі на стінах

Пліснява на стінах — не лише естетична проблема. Вона може псувати оздоблення, створювати неприємний запах і негативно впливати на самопочуття мешканців квартири. Багато людей роками намагаються боротися з грибком, але він знову повертається через кілька тижнів або місяців. Причина в тому, що часто усуваються лише видимі сліди цвілі, а не джерело її появи. Експерти назвали один із найдієвіших способів боротьби з пліснявою та кілька додаткових методів, які допоможуть надовго забути про цю проблему.

Яка причина появи плісняви у квартирі

Найефективніший спосіб позбутися плісняви назавжди — знизити рівень вологості в приміщенні. Саме надлишок вологи є головною причиною появи грибка. Якщо просто відмити чорні плями, але не вирішити проблему з конденсатом, поганою вентиляцією чи протіканням, цвіль дуже швидко повернеться.

Фахівці радять підтримувати вологість у межах 40-60%. Для цього варто регулярно провітрювати кімнати, користуватися витяжкою у ванній та на кухні, а за потреби встановити осушувач повітря. Після усунення джерела вологи стіни потрібно очистити спеціальним протигрибковим засобом і дати поверхні повністю висохнути.

Як позбутися грибка та плісняви на стінах у квартирі: народні методи

Оцет. Звичайний білий оцет містить кислоти, які допомагають знищувати багато видів плісняви. Його наносять на уражені ділянки за допомогою розпилювача та залишають приблизно на годину. Після цього поверхню протирають вологою ганчіркою. Перевага оцту полягає в тому, що він не лише очищає стіну, а й частково пригнічує подальший розвиток грибка. Цей метод особливо добре працює на початкових стадіях появи цвілі.

Перекис водню для складних випадків. Перекис водню вважається одним із найефективніших засобів для обробки невеликих уражених ділянок. Він здатний проникати в пористі поверхні та знищувати грибкові спори. Розчин наносять на стіну, залишають на 10 хвилин, після чого очищають поверхню щіткою. Перекис добре підходить для світлих стін, оскільки не залишає плям і не має різкого запаху.

Протигрибкова ґрунтовка для довготривалого захисту. Якщо пліснява вже неодноразово з’являлася в одному й тому самому місці, варто використати спеціальну протигрибкову ґрунтовку. Її наносять після повного очищення стіни та висихання поверхні. Такий засіб створює захисний шар, який перешкоджає розвитку грибка та значно знижує ризик повторного зараження. Особливо корисною ґрунтовка буде перед фарбуванням або поклейкою нових шпалер.

