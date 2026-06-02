РФ атакувала Київ рекордною кількістю гіперзвукових «Цирконів»: Ігнат розповів тривожні деталі

Під час нічної масованої атаки армія РФ запустила по Україні вісім гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких повітряних цілей за один обстрлі.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Під час сьогоднішньої атаки росіяни 73 ракети, більшість з низ летіли по балістичній траєкторії. Зокрема, окупанти вдарили вісьмома ракетами «Циркон». За словами Ігната, чотири ці повітряні цілі запустили зранку, а чотири — з території тимчасово окупованого Криму з південного напрямку.

Зауважимо, що через гіперзвукову швидкість час підльоту «Циркона» є критично малим. Наприклад, до Києва з окупованого Криму вона долітає орієнтовно за 3–6 хвилин.

«У підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет. Географія удару сьогодні дещо відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ — в основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю», — сказав Ігнат.

Втім, цієї ночі під ударами були і інші регіони. Зокрема, Дніпро, Харків та Запоріжжя.

Сили ППО збили 26 з 27 крилатих ракет типу Х-101 і три «Калібри». Водночас з балістичними ракетами, каже представник ПС, результат гірший. Вдалося збити лише 11 повітярних цілей. Зафіксовано 30 влучань.

Атака на Київ 2 червня — що відомо

Вночі РФ запустила по Україні 73 ракети та 656 БпЛА різних типів. Зокрема, з Криму і Курської області окупанти запустили вісім протикорабельних ракет 3М22 «Циркон».

Цими повітряними цілями росіяни атакували Київ і вночі, і зранку. Після 07:00 в низці областей оголосили повітряну тривогу. У столиці сталися потужні вибухи. Монітори повідомили про атака «Цирконами».

За даними ПС і влади, основним напрямком удару був Київ. Внаслідок влучань у різних районах міста було пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Крім того, у столиці кількість жертв продовжує зростати. Відомо про п’ятьох загиблих і понад 60 — травмованих.

