- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 2 хв
"Don't push the horses" і прапор України: Кабаєл оригінально викликав Усика на бій
Німецький боксер жадає провести титульний поєдинок з українцем.
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл оригінальним відеозверненням викликав на бій володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика.
Креативний ролик німецький боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram.
На відео Кабаєл дивиться свою зустріч з Усиком після нещодавньої перемоги українця над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном в єгипетській Гізі.
Агіт після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.
Далі німець дивиться на спільне фото з Олександром, яке колись він сам просив зробити, зустрівши українця.
Потім у ролику показано, як Кабаєл телефонує Усику, але чує українською мовою: "На жаль, відсутній зв'язок з вашим обонентом".
Агіт також розмовляє зі своїм тренером, промоутером Френком Ворреном та менеджером Спенсером Брауном. Всі вони обіцяють, що поєдинок проти Усика відбудеться.
У відео є ще одна цікава деталь — під час пробіжки Кабаєл вмикає в навушниках трек "Don't push the horses" від гурту Мюслі UA. Пісня була створена після того, як Усик сказав цю фразу на пресконференції перед реваншем з Даніелем Дюбуа й вона моментально розірвала Мережу.
Крім того, на будинку, повз який пробігає Кабаєл, висить прапор України з написом "Stop war" ("Зупиніть війну — прим.).
Наприкінці відео німець б'є мішок з фото обличчя Усика.
"Я вже достатньо довго мовчав. Тепер настав час "to push the horses". WBC хоче побачити бій. Вболівальники теж цього хочуть. І ти погодився на це на рингу. Отже, Усику: давай зробимо це. А якщо ні, то звільни титул і дай шанс наступному поколінню", — написав Кабаєл під відео.
Раніше британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.
Всесвітня боксерська рада (WBC) уже санкціонувала бій Усика проти Кабаєла.
33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.
Усик також ще жодного разу не програвав на профірингу. У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.
Раніше повідомлялося, що Кабаєл висунув Усику жорсткий ультиматум.
Також Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.