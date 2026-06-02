Ціни на землю в Україні стрімко злетіли: скільки тепер коштує гектар

Ціни на землю в Україні / © Unsplash

В Україні ростуть ціни на землю. Зокрема, помітно здорожчала ціна землі сільськогосподарського призначення. Протягом перших чотирьох місяців 2026 року вартість гектара землі зросла до 75,1 тис. грн. За рік зростання відбулося на 26%.

Такими даними ділиться Опендатабот.

В Україні сильно здорожчала земля: скільки коштує гектар

Найдорожча земля нині в Івано-Франківській та Київській областях. З моменту скасування мораторію та відкриття ринку землі за чотири роки українці уклали понад пів мільйона угод на майже 50 млрд грн.

Найактивніше 2026 року українці купують землю у Вінницькій та Чернігівській областях.

За 2025 рік українці уклали рекордні 131,3 тисячі угод. Було продано 291 тисячу гектарів землі.

«Це на 13% більше, ніж у 2024 році. Водночас сума угод зросла одразу на 43%: із 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Якщо у 2024 році гектар землі коштував у середньому 47,3 тис. грн, то у 2025 році — вже 61,8 тис. грн», — діляться в Опендатабот.

Вартість землі у 2026 році здорожчала на 26%. Водночас площа проданих земель скоротилася. Найдорожчою українська земля була в січні 2026, коли гектар коштував у середньому 95,7 тис. грн.

Динаміка середньої ціни за гектар:

2021 рік — 36 445 грн/га

2022 рік — 35 828 грн/га

2023 рік — 40 131 грн/га

2024 рік — 47 251 грн/га

2025 рік — 61 835 грн/га

2026 рік — 75 138 грн/га

Ціни на землю в Україні традиційно різняться у регіонах. Найдорожче гектар землі обійдеться в Івано-Франківській області — по 179,6 тис. грн. На Київщині гектар землі в середньому коштує — 178,2 тис. грн.

До найдорожчих регіонів також увійшли Львівська область — 153,4 тис. грн/га, Тернопільська область — 120 тис. грн/га та Вінницька область — 93,4 тис. грн/га.

Найдешевша земля продається у південних та прифронтових областях. Найнижчі ціни зафіксовані на Донеччині (30,7 тис. грн/га), Херсонщині (38,5 тис. грн/га) та Миколаївщині (44,1 тис. грн/га). До регіонів із низькою вартістю землі також належать Дніпропетровська (46,5 тис. грн/га) та Одеська (47,8 тис. грн/га) області.

Хто має право не сплачувати податки на землю в Україні

Нагадаємо, що в Україні діє податок для землевласників, проте окремі категорії громадян мають право на звільнення від його сплати. За інформацією ПФУ, відповідно до Податкового кодексу, від земельного податку звільняються особи з інвалідністю I та II груп, пенсіонери, ветерани війни, постраждалі внаслідок катастрофи на ЧАЕС, а також особи, які виховують трьох і більше дітей.

Закон передбачає звільнення від оподаткування і для конкретних об’єктів, якщо земельні ділянки не перевищують встановлені ліміти. Зокрема, податок не сплачується за ділянки для ведення особистого сільського господарства (до 2 га) та для садівництва (до 0,12 га).

Також під пільгу підпадають ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку (до 0,25 га у селах, до 0,15 га у селищах та до 0,1 га у містах), для дачного будівництва (до 0,1 га) та для зведення індивідуального гаража (до 0,01 га).

