- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 3 мин
Цены на землю в Украине стремительно взлетели: сколько теперь стоит гектар
Средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине увеличилась до 75,1 тыс. грн. За год цены подскочили на 26%, а самые дорогие участки продают в Прикарпатье и Киевской области.
В Украине растут цены на землю. В частности заметно подорожала цена земли сельскохозяйственного назначения. В первые четыре месяца 2026 года стоимость гектара земли возросла до 75,1 тыс. грн. За год рост произошел на 26%.
Такими данными делится Опендатабот.
В Украине сильно подорожала земля: сколько стоит гектар
Самая дорогая земля в Ивано-Франковской и Киевской областях. С момента отмены моратория и открытия рынка земли за четыре года украинцы заключили более полумиллиона сделок почти на 50 млрд грн.
Активнее всего в 2026 году украинцы покупают землю в Винницкой и Черниговской областях.
За 2025 год украинцы заключили рекордные 131,3 тысячи сделок. Была продана 291 тысяча гектаров земли.
«Это на 13% больше, чем в 2024 году. В то же время, сумма сделок выросла сразу на 43%: с 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Если в 2024 году гектар земли стоил в среднем 47,3 тыс. грн, то в 2025 году уже 61,8 тыс. грн», — делятся в Опендатабот.
Стоимость земли в 2026 году подорожала на 26%. В то же время, площадь проданных земель сократилась. Самая дорогая украинская земля была в январе 2026, когда гектар стоил в среднем 95,7 тыс. грн.
Динамика средней цены за гектар:
2021 год — 36 445 грн/га
2022 год — 35 828 грн/га
2023 год — 40 131 грн/га
2024 год — 47 251 грн/га
2025 год — 61 835 грн/га
2026 год — 75 138 грн/га
Цены на землю в Украине традиционно отличаются в регионах. Дороже всего гектар земли обойдется в Ивано-Франковской области — по 179,6 тыс. грн. В Киевской области гектар земли в среднем стоит — 178,2 тыс. грн.
В самые дорогие регионы также вошли Львовская область — 153,4 тыс. грн/га, Тернопольская область — 120 тыс. грн/га и Винницкая область — 93,4 тыс. грн/га.
Самая дешевая земля продается в южных и прифронтовых областях. Самые низкие цены зафиксированы в Донецкой области (30,7 тыс. грн/га), Херсонской (38,5 тыс. грн/га) и Николаевской (44,1 тыс. грн/га). К регионам с низкой стоимостью земли также относятся Днепропетровская (46,5 тыс. грн/га) и Одесская (47,8 тыс. грн/га) области.
Кто имеет право не платить налоги на землю в Украине
Напомним, что в Украине действует налог для землевладельцев, но отдельные категории граждан имеют право на освобождение от его уплаты. По информации ПФУ, согласно Налоговому кодексу, от земельного налога освобождаются лица с инвалидностью I и II групп, пенсионеры, ветераны войны, пострадавшие в результате катастрофы на ЧАЭС, а также лица, воспитывающие трех и более детей.
Закон предусматривает освобождение от налогообложения и для конкретных объектов, если земельные участки не превышают установленные лимиты. В частности, налог не платится за участки для ведения личного сельского хозяйства (до 2 га) и садоводства (до 0,12 га).
Также под льготу подпадают участки строительства и обслуживания жилого дома (до 0,25 га в селах, до 0,15 га в поселках и до 0,1 га в городах), для дачного строительства (до 0,1 га) и для возведения индивидуального гаража (до 0,01 га).