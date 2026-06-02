Цены на землю в Украине стремительно взлетели: сколько теперь стоит гектар

Цены на землю в Украине / © Unsplash

В Украине растут цены на землю. В частности заметно подорожала цена земли сельскохозяйственного назначения. В первые четыре месяца 2026 года стоимость гектара земли возросла до 75,1 тыс. грн. За год рост произошел на 26%.

Такими данными делится Опендатабот.

В Украине сильно подорожала земля: сколько стоит гектар

Самая дорогая земля в Ивано-Франковской и Киевской областях. С момента отмены моратория и открытия рынка земли за четыре года украинцы заключили более полумиллиона сделок почти на 50 млрд грн.

Активнее всего в 2026 году украинцы покупают землю в Винницкой и Черниговской областях.

За 2025 год украинцы заключили рекордные 131,3 тысячи сделок. Была продана 291 тысяча гектаров земли.

«Это на 13% больше, чем в 2024 году. В то же время, сумма сделок выросла сразу на 43%: с 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Если в 2024 году гектар земли стоил в среднем 47,3 тыс. грн, то в 2025 году уже 61,8 тыс. грн», — делятся в Опендатабот.

Стоимость земли в 2026 году подорожала на 26%. В то же время, площадь проданных земель сократилась. Самая дорогая украинская земля была в январе 2026, когда гектар стоил в среднем 95,7 тыс. грн.

Динамика средней цены за гектар:

2021 год — 36 445 грн/га

2022 год — 35 828 грн/га

2023 год — 40 131 грн/га

2024 год — 47 251 грн/га

2025 год — 61 835 грн/га

2026 год — 75 138 грн/га

Цены на землю в Украине традиционно отличаются в регионах. Дороже всего гектар земли обойдется в Ивано-Франковской области — по 179,6 тыс. грн. В Киевской области гектар земли в среднем стоит — 178,2 тыс. грн.

В самые дорогие регионы также вошли Львовская область — 153,4 тыс. грн/га, Тернопольская область — 120 тыс. грн/га и Винницкая область — 93,4 тыс. грн/га.

Самая дешевая земля продается в южных и прифронтовых областях. Самые низкие цены зафиксированы в Донецкой области (30,7 тыс. грн/га), Херсонской (38,5 тыс. грн/га) и Николаевской (44,1 тыс. грн/га). К регионам с низкой стоимостью земли также относятся Днепропетровская (46,5 тыс. грн/га) и Одесская (47,8 тыс. грн/га) области.

Кто имеет право не платить налоги на землю в Украине

Напомним, что в Украине действует налог для землевладельцев, но отдельные категории граждан имеют право на освобождение от его уплаты. По информации ПФУ, согласно Налоговому кодексу, от земельного налога освобождаются лица с инвалидностью I и II групп, пенсионеры, ветераны войны, пострадавшие в результате катастрофы на ЧАЭС, а также лица, воспитывающие трех и более детей.

Закон предусматривает освобождение от налогообложения и для конкретных объектов, если земельные участки не превышают установленные лимиты. В частности, налог не платится за участки для ведения личного сельского хозяйства (до 2 га) и садоводства (до 0,12 га).

Также под льготу подпадают участки строительства и обслуживания жилого дома (до 0,25 га в селах, до 0,15 га в поселках и до 0,1 га в городах), для дачного строительства (до 0,1 га) и для возведения индивидуального гаража (до 0,01 га).

