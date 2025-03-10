Какие налоги нужно заплатить при продаже земли в Украине

Предстоит уплатить НДФЛ, военный сбор и пошлину по нотариусу, а также о дополнительных расходах.

В Украине от 1 июля 2021 года функционирует свободный рынок земли, позволяющий покупать и продавать участки. Однако важно помнить о важных аспектах процедуры, включая уплату налогов, которые могут возникнуть во время таких операций.

Об этом пишет 24 канал.

Для физических лиц основные налоги: Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 5% от суммы продаж. Однако если земельный участок находится в собственности более 3 лет или получен по наследству, налог не уплачивается. Для сельскохозяйственных земель, полученных через безвозмездную приватизацию, действует правило 10-летнего владения.

Военный сбор составляет 1,5% от суммы продаж и уплачивается независимо от срока владения землей. Также есть таможенная пошлина за нотариальное удостоверение договора, которое составляет 1%, если покупатель и продавец не являются близкими родственниками.

Если земля находится в собственности менее 3 лет (10 лет для приватизированных участков), НДФЛ увеличивается до 18%, а военный сбор остается на уровне 1,5%. Если продавец нерезидент, НДФЛ составляет 18%, а военный сбор — 1,5%.

К дополнительным расходам относится оценка земли (для расчета налогов), нотариальные услуги и административный сбор за регистрацию прав в Госреестре.

Напомним, рынок земли в Украине в 2025 году продолжает демонстрировать динамический рост. Средняя стоимость гектара уже достигла 1,5 – 2,5 тыс. рублей. Долл., а количество сделок стабильно увеличивается. Основные факторы этого процесса – активный вход юридических лиц на рынок и ожидания владельцев паев на дальнейший рост цен.

Читайте также: