Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
2 хв

День ангела 2 червня: кого та як вітати з іменинами

2 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 2 червня, день ангела

Хто святкує день ангела 2 червня

2 червня 2026 року привітайте з іменинами Костянтина, Андрія, Дмитра, Івана, Петра, Уляну, Марину, Марію.

Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві тихий, доброзичливий. В дорослому віці стає нестриманим, але дружелюбним.

Андрій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «мужній». В дитинстві цілеспрямований, добре вчиться. В дорослому віці стає рішучим, працьовитим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві надійний, спокійний. В дорослому віці стає практичним, комунікабельним.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, але неквапливим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає дружелюбним, впевненим у собі.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як «щастя». В дитинстві рішуча, розважлива. В дорослому віці стає надійною, добре працює.

Марина — латинське походження, означає «морська». В дитинстві товариська, чуйна. В дорослому віці стає яскравою особистістю, легко заводить друзів.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві доброзичлива, тиха. В дорослому віці стає розумною і ерудованою.

День ангела 2 червня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого та веде світлою дорогою. Бажаю миру в серці, радості в кожному дні та здійснення найзаповітніших мрій.

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель дарує тобі силу в складні моменти, мудрість у рішеннях і тепло в душі. Хай життя буде наповнене добром, любов’ю та щасливими подіями.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, захищає від негараздів і спрямовує до щастя. Бажаю тобі гармонії, здоров’я та світлих людей поруч.

З Днем ангела тебе! Нехай небесний захисник оберігає кожен твій крок, додає віри, надії та впевненості. Хай у твоєму житті завжди буде більше радості, ніж турбот, і більше світла, ніж темряви.

Вітаю з твоїм святом — Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поряд і допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю тобі душевного спокою, любові, щирих людей і щасливої долі.

